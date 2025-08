Il mercato fa un regalo a Gattuso: può convocare un’alternativa di lusso | Esperienza e qualità per andare al Mondiale

Rino Gattuso ‘acquista’ un nuovo rinforzo in vista delle qualificazione Mondiali. Il CT può convocarlo già per le gare di settembre

I problemi non mancano, tutt’altro. La netta sconfitta rimediata in Norvegia nel match d’esordio del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 ha di fatto compromesso la possibilità di accedere direttamente alla prossima kermesse iridata.

Il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, Rino Gattuso, non ha però la minima intenzione di arrendersi senza aver lottato fino all’ultimo. L’ex centrocampista del Milan ha accettato con entusiasmo la proposta di sostituire Luciano Spalletti, esonerato proprio a causa del ko contro Haaland e compagni.

Il tecnico calabrese si dice infatti convinto di poter raddrizzare la barca, anche grazie al prezioso aiuto dei suoi più stretti collaboratori tra i quali spiccano ex compagni della vittoriosa spedizione in Germania nel 2006 come Gianluigi Buffon e Simone Perrotta.

Il problema con la ‘P’ maiuscola per Gattuso sarà la costruzione di una squadra sufficientemente competitiva per conquistare il passaggio ai Mondiali del prossimo anno. Per un movimento calcistico come quello italiano sarebbe una tragedia sportiva saltare il 3/o appuntamento iridato consecutivo.

Nazionale coi fiocchi, Gattuso ha un rinforzo di spessore

In mancanza di giovani dallo spiccato talento, questa è purtroppo l’attuale e sconfortante realtà del nostro calcio, Gattuso dovrà affidarsi a qualche ‘vecchietto’ irriducibile, a calciatori in possesso di una certa esperienza e in grado di trascinare i compagni, sul campo e fuori.

Sotto questo aspetto l’ex allenatore di Milan e Napoli ha più di un motivo per sorridere: in questa sessione estiva di mercato un paio di protagonisti del trionfo agli Europei del 2021 hanno fatto ritorno in Italia ed entrambi giocheranno, ironia della sorte, nella stessa squadra.

Dall’estero con furore, il ritorno di un grande protagonista

Si fa riferimento a Ciro Immobile e a Federico Bernardeschi, rinforzi di qualità per l’ambizioso Bologna di Vincenzo Italiano fresco vincitore della Coppa Italia. Il ritorno in Serie A del secondo ha in particolare stupito tutti. Bernardeschi infatti era il trascinatore e leader del Toronto, squadra che partecipa alla Major League Soccer, il campionato di calcio degli Stati Uniti.

Il richiamo di una società forte e organizzata come quella felsinea e la possibilità di fare ritorno in Nazionale ha convinto l’ex Juventus a lasciare l’America. “Ho vinto gli Europei ma non ho mai partecipato a un Mondiale, farò di tutto per convincere Gattuso a convocarmi“. Il messaggio è partito chiaro e forte, ora tocca a ‘Ringhio’.