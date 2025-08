Da bomber titolare a pedina di scambio in soli 6 mesi: Gimenez vola in Premier | Ecco chi approda al Milan

Colpo di scena Gimenez in casa Milan. L’attaccante messicano passa da titolare inamovibile a pedina di scambio nel giro di sei mesi. Spunta l’incastro in Premier League.

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri è reduce dalla tournée estiva andata in scena in Australia. La squadra rossonera ha lanciato segnali incoraggianti per il tecnico nelle gare amichevoli svolte negli ultimi sette giorni. Il Diavolo ha prima debuttato con l’Arsenal, venendo sconfitto per 1-0, poi ha strapazzato per 4-2 i campioni d’Inghilterra del Liverpool.

Chiusa la serie di amichevoli con la goleada inflitta al Perth Glory, 9-0 per i rossoneri, il Milan torna in Italia e si concentra sia sul campo che sul mercato. Oltre al ritorno di Massimiliano Allegri in panchina il Diavolo ha nominato Igli Tare come nuovo direttore sportivo.

L’ex attaccante albanese sta lavorando senza sosta, in entrata ed in uscita, per accontentare le richieste del tecnico ex Juventus. Il Milan ha cambiato tanto a centrocampo e sulle corsie. Salutato Reijnders direzione Manchester City, i rossoneri a centrocampo hanno accolto Samuele Ricci e Luka Modric.

Sull’out di sinistra è stato ceduto Theo Hernandez in Arabia Saudita, con la firma in entrata del terzino Estupinan dal Brighton. E gli affari vista Premier League sembrano non essere finiti qui per Igli Tare ed il Milan.

Nuovo intreccio in Premier per il Milan: occhio a Gimenez

Per quanto riguarda il settore offensivo il nome più caldo in entrata per il Milan continua ad essere quello di Dusan Vlahovic. Non è una trattativa facile per i rossoneri, soprattutto considerato l’ingaggio del centravanti serbo.

Ma in caso di fumata bianca il centravanti ex Fiorentina tornerebbe ad essere allenato da Max Allegri dopo l’esperienza alla Juve. L’ingaggio del serbo toglierebbe ovviamente spazio a Santiago Gimenez.

Gimenez in Premier con lo scambio, intreccio Milan-Tottenham

L’attaccante messicano, arrivato a Milanello dal Feyenoord a gennaio, non ha partecipato alle amichevoli in Australia per sfruttare le vacanze estive dopo gli impegni in nazionale. Ed il suo futuro potrebbe a sorpresa parlare inglese.

Il cartellino del centravanti classe 2001, che ha siglato 5 reti in campionato con i rossoneri, potrebbe essere girato al Tottenham in uno scambio offensivo. Alla corte di Allegri potrebbe sbarcare l’ala brasiliana Richarlison, mentre Gimenez andrebbe a Londra.