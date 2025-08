All’Arsenal ho perso il posto, me ne vengo in Italia: super colpo Havertz | Sarà l’arma in più per lo scudetto

Nonostante Havertz sia uno dei maggiori talenti in circolazione il tecnico dell’Arsenal non lo vede titolare. Possibile un approdo in Italia

Kai Havertz è stato uno dei tanti straordinari talenti del calcio tedesco usciti dall’inesauribile fucina del Bayer Leverkusen. Dopo Michael Ballack e prima di Florian Wirtz e proprio come loro, anche il fortissimo centrocampista renano ha lasciato la Germania per proseguire la sua carriera in Inghilterra.

La Premier League del resto è ormai da anni il campionato più ricco e affascinante d’Europa. Anche sotto l’aspetto squisitamente tecnico le squadre inglesi, più o meno tutte, dispongono di organici di grandissima qualità.

Qualche settimana fa il Liverpool campione d’Inghilterra in carica ha investito la bellezza di 160 milioni di euro per strappare Florian Wirtz al Leverkusen. Ne erano serviti poco più di 70 al Chelsea per ingaggiare Havertz nell’estate del 2020.

Dopo tre anni trascorsi con la maglia dei Blues il trequartista tedesco fu ceduto ai rivali cittadini dell’Arsenal con i quali nel corso del tempo ha progressivamente perso spazio e minutaggio. Tutta ‘colpa’, si fa per dire, di Mikel Arteta.

Arsenal addio, Havertz vuole giocare di più

Le sole 21 presenze inanellate nell’ultima stagione rappresentano un campanello d’allarme e un segnale della scarsa considerazione che il tecnico spagnolo ripone nel 26enne talento renano. Di qui l’ipotesi di un trasferimento altrove già in questa sessione di mercato.

A poco meno di un anno dall’inizio dei Mondiali americani Havertz non vuole rischiare di perdere il posto nella Nazionale tedesca che peraltro può contare su un numero assai cospicuo di giocatori di alto livello. E secondo quanto riportato da alcuni esperti di mercato l’ex stella del Leverkusen starebbe pensando seriamente di approdare in Italia nella nostra Serie A.

Havertz pensa all’Italia: una big è in vantaggio sulle altre

Un calciatore con la classe di Kai Havertz farebbe comodo a tutti, ma un club in particolare sarebbe sulle sue tracce: si tratta del Milan, desideroso di regalare a Massimiliano Allegri una rosa in grado di riportare subito lo scudetto sulla sponda rossonera dei Navigli.

Il direttore sportivo Igli Tare ha iniziato a tessere le fila di una trattativa che si annuncia quanto mai complessa: l’ex dirigente della Lazio è convinto però di avere buone carte in mano per convincere l’Arsenal a concedere un prestito oneroso con diritto di riscatto. I tifosi rossoneri incrociano le dita.