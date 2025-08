Vi prego, datemi una seconda chance: Cengiz Under ha convinto il presidente | Giocherà di nuovo in Serie A

Cengiz Under a caccia di una seconda possibilità nel campionato italiano. L’attaccante turco vuole misurarsi nuovamente con la Serie A, il presidente coglie la palla al balzo.

È l’estate dei ritorni ad effetto per la Serie A. Prima con due importanti rientri in panchina, poi con operazioni ad effetto che hanno visto tornare volti noti nel nostro campionato in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda il fronte degli allenatori è tornato alla Lazio Maurizio Sarri, che ha preso il posto di Marco Baroni dopo l’esonero.

In casa Fiorentina invece è tornato Stefano Pioli, che ha lasciato il ricco campionato saudita per tentare di riportare al vertice la squadra viola. Il tecnico ex Milan aveva già allenato dal 2017 al 2019 la squadra toscana. E proprio il club guidato da Rocco Commisso ha riportato in Italia un grande bomber che ha giocato in Serie A con le maglie di Roma e Fiorentina.

Parliamo di Edin Dzeko, che torna nel campionato italiano dopo due anni passati in Turchia al Fenerbahce. Nonostante le 39 primavere il centravanti bosniaco vuole ancora dire la sua in Serie A. Una parabola per certi versi simile a quanto accaduto a Ciro Immobile.

Anche il bomber campano è reduce da una stagione in Turchia, ma al Besiktas. Nel suo primo anno in Super Lig l’ex Lazio ha siglato 15 reti ed ora torna in rampa di lancio in Serie A con la maglia del Bologna. I felsinei, che lo scorso anno si sono aggiudicati la Coppa Italia, hanno riportato in Italia anche Federico Bernardeschi.

Nostalgia Serie A per Under: seconda chance in vista

E le operazioni di ritorno in Italia potrebbero non essere ancora finite qui. Bernardeschi ha lasciato il Toronto prima di rientrare nel campionato italiano e lo stesso percorso potrebbe toccare a Lorenzo Insigne, attualmente svincolato dopo la rescissione del contratto con i canadesi.

Un altro cavallo di ritorno in Serie A, e sempre nel settore offensivo, potrebbe essere Cengiz Under. L’attaccante mancino militò con la Roma dal 2017 al 2020, trovando 17 gol in 88 presenze in giallorosso.

Testa a testa per Under in Serie A

Il classe ’97 è reduce da sei mesi di prestito ai Los Angeles e non sembra rientrare nei piani del Fenerbahce in vista della prossima stagione.

Anche per lui le porte della Serie A possono dunque aprirsi di nuovo. Valutato sui 7.5 milioni dal club turco, il suo profilo potrebbe fare al caso di piazze come l’Udinese o il Genoa in vista della prossima stagione.