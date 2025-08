Tudor si stacca gli ultimi capelli: RICADUTA PER BREMER | Dall’infermeria non danno speranze

Terribili notizie in casa bianconera: brutta ricaduta per Gleison Bremer, come riportato chiaramente dai medici nell’infermeria. Tudor è nella disperazione più totale.

Gli infortuni rappresentano uno dei principali ostacoli nel percorso di una squadra e nella carriera di un calciatore. Basta uno strappo muscolare, una distorsione o una frattura per compromettere intere stagioni, modificare strategie e alterare gli equilibri di una rosa. Per i club, la perdita di un giocatore chiave può significare l’addio a obiettivi importanti, dalla qualificazione alle coppe fino alla corsa scudetto. Gli infortuni, oltre a ridurre le scelte a disposizione dell’allenatore, influiscono anche sul rendimento complessivo della squadra, costretta spesso a ridisegnare schemi e gerarchie.

Per i calciatori, invece, un infortunio può rappresentare molto più di una pausa forzata: significa rinunciare al campo, perdere ritmo, condizione fisica e, nei casi più gravi, vedere interrotta l’ascesa professionale. Alcuni non riescono più a tornare ai livelli precedenti, soprattutto se si tratta di traumi seri come lesioni ai legamenti o ricadute croniche.

Pensando alla passata stagione ad esempio, la Juventus è stata praticamente falcidiata da questo tipo di problema, con calciatori che hanno patito degli infortuni anche piuttosto gravi. Uno dei più importanti è stato di sicuro quello di Gleison Bremer, che si era rivelato come uno dei migliori elementi della rosa.

Il problema al crociato di Bremer

Il difensore centrale brasiliano ad ottobre scorso, durante il match di Champions League giocato contro il Lipsia, è rimasto vittima della rottura del legamento crociato del ginocchio, che lo ha messo ko per tutto il resto della stagione.

Ora il calciatore ex Torino sembrava essere sulla via del recupero, tanto che era stato convocato anche per il Mondiale per Club. Tuttavia proprio nelle scorse ore sono arrivate delle terribili novità sul suo conto, che hanno mandato nel panico anche mister Igor Tudor.

Ricaduta per Gleison Bremer: Tudor è disperato

Nonostante sembrava ormai in procinto di tornare a giocare, è possibile che il brasiliano ritorni in campo solo in vista della prima giornata di campionato contro il Parma.

Una scelta dettata dalla prudenza più che dalle condizioni fisiche di Bremer, che appaiono piuttosto buone, ma che in qualche modo allunga ancora i tempi di recupero.