Signor Marotta, io non giocherò all’Inter: sveglia terribile in casa nerazzurra | Salta l’affare sul più bello

Brutte notizie in casa Inter, con il calciatore che ha rifiutato di trasferirsi a Milano facendo saltare la trattativa quando sembrava tutto fatto.

Nel mondo del calciomercato, non è raro assistere a colpi di scena clamorosi: trattative che sembrano chiuse e poi, all’improvviso, saltano all’ultimo minuto. Sono affari che si arenano per dettagli burocratici, divergenze economiche o improvvisi cambi di strategia da parte di club o calciatori.

Uno dei casi più emblematici è quello di David de Gea al Real Madrid nel 2015: il trasferimento dal Manchester United saltò per un ritardo nell’invio dei documenti, arrivati fuori tempo massimo. Più recente è il mancato approdo di Hakim Ziyech al PSG, bloccato da errori formali nella documentazione inviata dal Chelsea. Anche in Italia non mancano esempi: il passaggio di Malcom alla Roma sembrava cosa fatta, con il calciatore atteso a Fiumicino, ma il Barcellona si inserì all’ultimo e lo strappò con un’offerta superiore.

Questi episodi alimentano il fascino e l’imprevedibilità del calciomercato, spesso influenzato da agenti, clausole nascoste o repentini cambi di volontà. Per i tifosi, sono momenti di delusione o sollievo; per i club, lezioni che ricordano quanto ogni dettaglio conti. In un ambiente dove nulla è certo finché non arriva l’annuncio ufficiale, il calciomercato resta uno spettacolo carico di suspense fino all’ultimo secondo.

Brutte notizie per l’Inter

Una situazione di questo tipo purtroppo si è verificata proprio in questi giorni in casa Inter. Il club meneghino infatti seguiva con grande attenzione il calciatore, che pareva davvero ad un passo dal trasferimento sotto la Madonnina.

E invece alla fine l’affare è saltato improvvisamente, in quanto il giocatore ha deciso di restare dov’è. Ma di chi stiamo parlando? Di Rasmus Hojlund.

Salta la trattativa sul più bello

“Il mio piano chiaro è restare al Manchester United ed essere pronto a lottare per il mio posto qui, qualunque cosa accada”. Sono queste le parole, riportate da Fabrizio Romano sul proprio account Instagram, di Rasmus Hojlund.

Niente da fare dunque per l’Inter, che lo aveva messo nel mirino per rafforzare il proprio reparto offensivo. Beppe Marotta adesso dovrà cambiare obiettivo.