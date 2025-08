Gattuso ritrova una colonna: gran vantaggio rispetto a giugno | Sarà l’uomo decisivo per il Mondiale

Ottime notizie per Gennaro Gattuso in vista dei primi impegni da CT dell’Italia. Gli azzurri ritrovano un uomo decisivo rispetto alle gare di giugno. Ecco la colonna pronta a tornare a Coverciano.

La Nazionale azzurra riparte da Gennaro Gattuso dopo il discusso addio a Luciano Spalletti come commissario tecnico. L’allenatore ex Napoli è stato sollevato dall’incarico dopo la dolorosa sconfitta per 3-0 arrivata contro la Norvegia, al debutto delle qualificazioni per i Mondiali 2026.

In seguito il tecnico toscano è andato in panchina contro la Moldavia per il semplice onor di firma, portando a casa una vittoria per 2-0. Gli azzurri ora rischiano di perdere il treno del primo posto del girone I, l’unico che consentirebbe di staccare direttamente il pass per i Mondiali in programma tra Canada, Messico e Stati uniti la prossima estate.

Se l’Italia dovesse fallire l’appuntamento con la Coppa del Mondo sarebbe la terza edizione consecutiva da grande esclusa dalla manifestazione, circostanza mai accaduta nella storia azzurra. Per invertire il trend i vertici della FIGC hanno scelto di affidarsi ad uno dei protagonisti del Mondiale del 2006, l’ultimo sollevato al cielo dalla nazionale azzurra.

Gennaro Gattuso rappresenta l’ultimo appiglio a cui i vertici federali hanno fatto ricorso per evitare la terza eliminazione di fila dal Mondiale. Le prime gare di qualificazione arriveranno a settembre, contro Estonia ed Israele e sono già decisive per le sorti degli azzurri nel girone.

Gattuso gongola: l’Italia ritrova una colonna

I riflettori sono accesi sulle possibili convocazioni ufficiali da parte del nuovo CT. Tra conferme e ritorni non sono escluse sorprese nelle prime chiamate dell’ex centrocampista, che in Italia ha allenato Milan e Napoli, oltre al Pisa in Serie B.

In attesa che il nuovo commissario tecnico sciolga i tanti dubbi sulle convocazioni azzurre, c’è un gradito ritorno a Coverciano che può far felice Gattuso.

Napoli e Italia: Buongiorno pronto a tornare in azzurro

La Nazionale azzurra potrà ritrovare Alessandro Buongiorno tra i convocati a settembre dal CT Gattuso. L’ultima gara del difensore centrale del Napoli risale ad aprile, prima dell’infortunio alla coscia che gli ha fatto saltare il finale di stagione.

Il ritorno in campo è prossimo al ritorno in campo. Una grande notizia anche per l’Italia oltre che per il Napoli, Gattuso a settembre potrà contare su una colonna difensiva in più.