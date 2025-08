Allegri lo amava alla Juve, ma la società glielo ha venduto | Ora se lo fa comprare da Tare: affare fatto

Era un pupillo di Allegri nella Juve ma la società lo ha ceduto per fare cassa al tempo. Ora possono ritrovarsi al Milan: Igli Tare al lavoro per accontentare il nuovo tecnico rossonero.

Questa sessione di calciomercato estivo è segnata anche da grandi ritorni in Serie A. Prima ancora dei tanti calciatori che sono tornati a giocare in Italia, da Dzeko a Immobile passando per Bernardeschi, c’è stato un valzer vorticoso delle panchine.

Tra i tanti ritorni ad effetto, tra cui Sarri alla Lazio e Pioli alla Fiorentina, c’è stato quello di Massimiliano Allegri al Milan. Il tecnico livornese ritrova la Serie A dopo un anno di stop arrivato in seguito al divorzio dalla Juventus. L’allenatore è stato scelto dal Diavolo dopo una stagione tribolata, che ha visto il cambio in panchina tra Fonseca e Conceicao ed è terminata con i rossoneri fuori da tutte le competizioni europee.

Il tecnico ex Juve ha suonato da subito la carica in casa Milan. Allegri ha fissato nel ritorno in Champions League l’obiettivo stagionale dei rossoneri e sta lavorando a fianco di Igli Tare per piazzare nuovi rinforzi di livello in entrata.

Anche il dirigente ex Lazio è il volto nuovo dei rossoneri, ed è tornato a lavorare in Serie A ricoprendo il ruolo di direttore sportivo per il Diavolo. Il dirigente albanese sta lavorando senza sosta, sia sul fronte delle entrate che su quello delle cessioni, per modellare la squadra alle volontà del tecnico rossonero.

Allegri mette nel mirino un altro ex Juventus

Non è più un mistero che Allegri sembra pronto a fare carte false per tornare a lavorare con Dusan Vlahovic. La Juve ha messo sul mercato la punta serba, dopo aver già chiuso a parametro zero Jonathan David, ed i rossoneri continuano a seguire l’evolversi della vicenda.

Le prossime settimane si preannunciano decisive per il centravanti ex Fiorentina che, in caso di abbassamento dell’ingaggio, potrebbe ritrovare Allegri come tecnico e tentare il rilancio in Serie A.

C’è anche Zakaria nel mirino di Allegri

Dopo aver acquistato Ricci a centrocampo, oltre alla leggenda Luka Modric arrivato a parametro zero, per il settore nevralgico di gioco Allegri può puntare un altro ex Juventus.

Parliamo dello svizzero Denis Zakaria, già allenato nei bianconeri da Allegri nella stagione 2022. Per ritrovare il centrocampista elvetico nella sua squadra il tecnico rossonero deve convincere la società ad investire 30 milioni di euro.