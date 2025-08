Un meteorite cade sulla Capitale: la Roma si prende l’idolo laziale | È una richiesta specifica di Gasp

Colpo di scena roboante nella Capitale. Gasperini ha messo nel mirino un idolo della tifoseria biancoceleste. Il derby di mercato può spaccare le due piazze.

Il derby della Capitale è da sempre uno dei più infuocati del campionato italiano. La profonda rivalità tra Roma e Lazio si riflette anche sul fronte del calciomercato. Sono pochi i doppi ex che hanno vestito entrambe le maglie delle due squadre capitoline, ancora meno quelli passati direttamente da un club all’altro senza altre esperienze professionali nel mezzo.

Uno dei casi più eclatanti ha coinvolto lo spagnolo Pedro. L’attaccante arrivò alla Roma nel 2020 e mise a referto 6 gol in 40 presenze. Con l’arrivo di José Mourinho finì però ai margini del progetto giallorosso e a sorpresa passò gratuitamente alla Lazio, dove ritrovò Maurizio Sarri che lo aveva già allenato al Chelsea.

L’attaccante iberico è uno dei pochi ad aver anche segnato nel derby con entrambe le maglie. Oggi è uno degli idoli della squadra biancoceleste, con cui ha collezionato 176 presenze e 34 gol, numeri che dimostrano come il classe ’87 stia vivendo una seconda giovinezza a Formello.

Sempre in questa Lazio militano altri due ex Roma oltre alla punta spagnola. Parliamo di Alessio Romagnoli e Luca Pellegrini. I due difensori sono cresciuti nel vivaio giallorosso ed hanno anche giocato in prima squadra, prima di diventare acerrimi rivali della Lupa.

Scintille nella Capitale: Gasp punta l’idolo laziale

Per risalire all’ultimo ex laziale che giocò con la maglia della Roma bisogna tornare alla stagione 2017. Il terzino Kolarov passò dal Manchester City ai giallorossi, dopo aver militato in precedenza per tre stagioni nei biancocelesti.

Anche il terzino è riuscito a segnare con entrambe le maglie al derby. A proposito di clima da stracittadina, nella Lazio milita un calciatore che risponde all’identikit ideale per Gian Piero Gasperini.

Pazza idea Guendouzi, dalla Lazio alla Roma

Parliamo del francese Matteo Guendouzi, che negli ultimi derby è stato uno dei giocatori più focosi, in particolare con l’avversario Paulo Dybala. L’ex Marsiglia è un centrocampista duttile e dinamico, perfetto per le caratteristiche di gioco cercate dal Gasp.

Più che una tentazione però questa proiezione resta puro fantamercato. Non c’è alcun dubbio che la Lazio, per di più durante il mercato bloccato, possa anche solo pensare di parlare con gli acerrimi rivali per il futuro dell’idolo della tifoseria.