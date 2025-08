ULTIM’ORA FORMULA 1: Imola torna in calendario nel 2026 | C’è l’annuncio della FIA

Clamorosa svolta in Formula 1 in vista della stagione 2026. La tappa di Imola torna nel calendario del prossimo anno, ecco le ultime intorno alle manovre FIA.

Formula 1 e FIA hanno già ufficializzato diverse novità per la stagione 2026. A partire dalle sessioni di test, che complessivamente saranno tre e che verranno anticipate a gennaio. Il Mondiale 2026 sarà segnato da grandi cambiamenti sul piano regolamentare, che potrebbero anche sovvertire le gerarchie rispetto a quanto vissuto negli ultimi anni.

In attesa di capire come reagiranno le monoposto in pista la prossima stagione, sappiamo in via ufficiale quando e dove si scenderà in pista nel Mondiale 2026. La novità più evidente non sorride ai tifosi ed appassionati in Italia. Dal calendario ufficiale della prossima stagione è stato infatti cancellato l’appuntamento di Imola. Da due gare corse nella penisola si passa ad una, con la tappa di Monza confermata rispetto al tracciato emiliano.

A raddoppiare è invece la Spagna che, oltre alla gara di Barcellona, aggiunge la tappa di Madrid nel calendario della Formula 1 2026. Ma proprio intorno alla nuova tappa prevista nella capitale spagnola iniziano ad aleggiare dubbi logistici, in previsione del Gran Premio che è in programma nel fine settimana che va dall’11 al 13 settembre 2026.

Qualora il nuovo circuito non venisse completato in tempo, con la scadenza fissata a fine maggio, o se dovessero sorgere problemi di omologazione da parte della FIA non è escluso un clamoroso cambio di programma.

Dubbi sulle tempistiche di Madrid: non solo Imola in attesa

Qualora il nuovo tracciato spagnolo, denominato Madring, non riuscisse a rispettare tempistiche o parametri tecnici si potrebbe clamorosamente aprire di nuovo la porta allo storico tracciato di Imola.

Ma non solo in Italia fervono i preparativi per convincere la FIA a riportare il Gran Premio sul proprio circuito.

Istanbul si candida a prima riserva di Madrid nel 2026

Dalla Turchia arriva forte la candidatura di Istanbul come prima riserva in caso di forfait di Madrid nella prossima stagione. Il presidente della Federazione sportiva automobilistica turca ha rilanciato la candidatura della capitale turca già a partire dal 2026 in caso di riserve intorno al circuito spagnolo.

Una concorrente in più per Imola, che di sicuro anche nella stagione 2027 cercherà di tornare in pianta stabile nel calendario ufficiale della Formula 1.