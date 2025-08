Strappato il contratto in faccia a Comolli: il difensore va in Turchia | Firma ufficiale nella notte

Quando sembrava tutto fatto, la Juve vede sfumare l’affare per il difensore, che ha deciso di andar in Turchia. Ha firmato il contratto nella notte.

Negli ultimi anni, il campionato turco, la Super Lig, sta vivendo una crescita significativa, affermandosi come una meta sempre più ambita per calciatori di livello internazionale. Questo trend è alimentato da una combinazione di fattori economici e sportivi: i club turchi, spinti da importanti investimenti, offrono stipendi competitivi e contratti vantaggiosi, attirando giocatori che cercano nuove sfide o un rilancio di carriera.

Società storiche come Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş e Trabzonspor stanno puntando su nomi noti del panorama europeo e sudamericano, innalzando il tasso tecnico del campionato. L’arrivo di stelle come Victor Osimhen e altri profili internazionali ha accresciuto l’interesse mediatico e il valore commerciale della lega. Parallelamente, la Super Lig sta diventando più competitiva: il livello medio delle squadre è aumentato, rendendo il campionato meno prevedibile e più coinvolgente.

Inoltre, la passione travolgente dei tifosi turchi e la grande atmosfera negli stadi contribuiscono a rendere l’esperienza unica per i calciatori. Detto ciò proprio nelle scorse ore sono arrivate delle importanti novità, che hanno visto il trasferimento del difensore fortemente seguito dalla Juve proprio in Turchia. Vediamo di chi si tratta.

Niente Juve, il calciatore vola in Turchia

Nei giorni scorsi la Vecchia Signora si è concentrata a rinforzare le fasce. Dopo aver preso Joao Mario nello scambio con il Porto che ha visto coinvolto anche Alberto Costa, i bianconeri avevano messo nel mirino un altro giocatore.

Stiamo parlando di Nelson Semedo, terzino portoghese svincolatosi a giugno scorso, e che sarebbe potuto arrivare a Torino a parametro zero. E invece il calciatore ha firmato in Turchia, lasciando la Juve con le mani in mano.

C’è l’annuncio di Fabrizio Romano

A dare l’annuncio di questa trattativa è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ne ha appurato la firma con il Fenerbahce di José Mourinho.

Ora non sappiamo se la Juventus avesse fatto o meno una proposta ufficiale al giocatore, ma sta di fatto che in questa finestra di mercato anche la Turchia sembra aver superato la Serie A nelle gerarchie.