PATATRAC GENOA: società in Tribunale, Zangrillo chiama gli avvocati | Ci sono un sacco di soldi di arretrati

Terremoto Genoa, Alberto Zangrillo contatta gli avvocati e la società può finire in Tribunale. Fari puntati sui mancati pagamenti, ci sono una marea di arretrati da saldare.

Un caso che ha del clamoroso smuove le acque intorno al Genoa. Il club rossoblù è passato dalla presidenza di Alberto Zangrillo a quella di Dan Sucu nel gennaio di quest’anno. Il noto medico italiano ha guidato il club ligure in una fase di transizione importante e, nonostante abbia lasciato la carica di numero uno del club, è rimasto nel Consiglio di Amministrazione dei liguri.

L’ultima stagione del club rossoblù è stata a due facce. La partenza, con la conferma di Alberto Gilardino come allenatore, non è stata delle più esaltanti. Tant’è vero che la dirigenza ha sollevato dall’incarico l’ex centravanti a novembre, col Grifone al quartultimo posto della Serie A.

La panchina rossoblù è andata a Patrick Vieira, che è riuscito ad invertire il trend negativo e conquistare la salvezza senza alcun patema, ad un mese dal termine del campionato. I liguri hanno chiuso la stagione al tredicesimo posto della classifica italiana, dando prova di costanza in termini di risultati e prestazioni.

Le premesse per tornare a fare bene ci sono tutte per il club rossoblù, che si candida a mina vagante della prossima stagione. Proprio in previsione della prossima annata il Genoa sui social ha presentato la seconda maglia ufficiale, che ha acceso una questione, per certi versi anche economica, profonda ben 800 anni.

La storica controversia tra il Genoa e l’Inghilterra

Il Grifone ha lanciato sui propri canali social la seconda divisa in vista della prossima stagione. Il kit è bianco con una grande croce rossa, già usato nel 2019. L’omaggio è alla Croce di San Giorgio, simbolo sia di Genova che dello stato inglese.

La Repubblica di Genova adottò prima dell’Inghilterra questa bandiera e, secondo le ricostruzioni storiche, la flotta genovese ha difeso le imbarcazioni britanniche a partire dal XII secolo. Il monarca inglese corrispondeva al Doge di Genova un tributo annuale per questo servizio.

Il Genoa, l’Inghilterra e quel tributo scomparso

Secondo la tradizione storiografica, mancano documenti ufficiali ma tanti studiosi lo riportano, l’Inghilterra nel tempo avrebbe smesso di pagare questa sorta di tassa.

Nel 2018 ci fu anche uno scambio di corrispondenza tra il sindaco e Buckhingam Palace, ma Londra non si espose sui presunti tributi arretrati non pagati negli ultimi due secoli e mezzo.