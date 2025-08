Luca Ranieri si toglie la fascia da capitano: lascia la Fiorentina per il sogno scudetto | Affare sui 10 milioni

Colpo di scena Luca Ranieri in Serie A. Il capitano della Fiorentina pronto a sfilarsi la fascia dal braccio e lottare per lo scudetto. Ecco le cifre dell’affare.

Se è vero che la scena dei riflettori calcistici è spesso rubata da attaccanti o fantasisti, è altrettanto reale che i difensori più arcigni entrano nei cuori dei tifosi. Pensiamo a Federico Gatti in casa Juve, o a Gianluca Mancini nella Roma. A Firenze c’è un difensore che in campo ha sempre dato tutto per la maglia viola, fino a diventarne il capitano.

Parliamo di Luca Ranieri, difensore classe ’99 che dopo un lungo pellegrinaggio in Italia sembra aver trovato la sua dimensione ideale nella Fiorentina. Dopo aver militato con Foggia, Ascoli, Spal e Salernitana il calciatore è tornato in viola, dove aveva già giocato nelle giovanili, ritagliandosi uno spazio importante.

Nelle ultime tre stagioni a Firenze il difensore ha collezionato 115 presenze, impreziosite anche da 8 gol. Nel gennaio di quest’anno poi è arrivata anche la fascia da capitano sul suo braccio, in seguito al passaggio di Cristiano Biraghi al Torino.

La squadra viola ritrova in panchina Stefano Pioli, che ha salutato il campionato saudita per tornare in Serie A. Il tecnico emiliano allenò la Fiorentina già dal 2017 al 2019 e proprio Luca Ranieri, all’epoca diciottenne venne aggregato alla prima squadra dal tecnico, senza però mai esordire in gare ufficiali.

Colpo di scena Ranieri: dalla Fiorentina alla lotta scudetto

Ma le strade tra i due potrebbero nuovamente sfiorarsi in vista della prossima stagione. Il calciomercato estivo in Serie A sta entrando nel vivo ed il classe ’99 potrebbe a sorpresa salutare la Fiorentina dopo tre stagioni intense.

Il centrale mancino, impiegabile anche in corsia, a giugno ha anche festeggiato la prima presenza ufficiale con la maglia dell’Italia. Ed ora può finire direttamente nel mirino di Antonio Conte per la prossima stagione del Napoli.

Napoli su Ranieri: la richiesta economica

Dall’azzurro dell’Italia all’azzurro Napoli il passo può essere breve per il difensore mancino. La squadra partenopea si sta rafforzando in ogni reparto e Luca Ranieri potrebbe essere l’ultimo tassello richiesto da Conte alla dirigenza per il pacchetto difensivo.

La richiesta del club toscano per il cartellino del duttile difensore potrebbe oscillare sui 10 milioni di euro.