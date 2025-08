Indagine della FIGC: match sospetto dell’Inter nello scorso campionato | Infranta regola fondamentale

Nuovo allarme in casa Inter e ombra di un’indagine da parte della FIGC sullo scorso campionato. Infranta una norma importante, ecco il match nel mirino.

Il regolamento calcistico è in continuo aggiornamento e di pari passo anche le norme che regolamentano la Serie A vengono costantemente aggiornate, quando non completamente stravolte. In vista della prossima stagione ci sono importanti aggiornamenti dal punto di vista del regolamento del calcio, che gettano ombre su gare della passata stagione nel campionato italiano.

Per quanto riguarda le nuove regole applicate al calcio mondiale, dalla stagione 2025-26, una delle più evidenti coinvolge i portieri. Dalla prossima stagione l’estremo difensore che trattiene il pallone per più di otto secondi sarà punito con un calcio d’angolo in favore della squadra avversaria.

La nuova regola, in vigore da luglio 2025, ha lo scopo di limitare al massimo le perdite di tempo. Un’altra novità riguarderà il rapporto tra gli arbitri ed i capitani delle squadre di calcio. Solo chi ha la fascia sul braccio potrà infatti discutere con il direttore di gara in caso di proteste o episodi controversi.

Nessuna modifica invece per quanto riguarda il protocollo VAR, che resta invariato senza possibilità di chiamata da parte delle squadre o dei tecnici.

Nuovo regolamento in Serie A: novità sulle gare recuperate

Le modifiche in Serie A non si limitano alle nuove linee guida mondiali dettate dall‘Ifab. Dalla prossima stagione gli acquisti del mercato invernale potranno essere schierati in caso di recupero di gare interrotte nel girone d’andata.

Una innovazione che ribalta quanto accaduto finora nel nostro campionato e che accende i riflettori su quanto capitò all’Inter la scorsa stagione.

Fari puntati sul recupero Fiorentina-Inter

La mente torna subito alla gara tra Fiorentina ed Inter della scorsa stagione. La sfida del Franchi era stata interrotta dopo il primo quarto d’ora di gioco per il malore accusato da Bove in mezzo al campo. La gara era in programma il primo dicembre e venne completata solo il 6 febbraio.

In quel caso i viola non poterono schierare tanti calciatori acquistati a gennaio, che per regolamento non hanno potuto disputare il recupero. Parliamo di Fagioli, Ndour, Pablo Marì e Folorunsho.