“Vlahovic può partire con l’offerta giusta”. Comolli conferma, la Juventus vuole cedere Dusan

Il direttore generale della Juventus Damien Comolli fa il punto sul mercato bianconero preannunciando l’imminente cessione di Dusan Vlahovic

La Juventus si prepara ad affrontare al meglio la seconda parte del mercato estivo, quella decisiva. È del resto nel mese di agosto che si arriva alla resa dei conti, alla chiusura in un senso o nell’altro delle trattative più importanti.

Ne è perfettamente consapevole il nuovo direttore generale bianconero Damien Comolli, che ha assunto la guida del club solo da qualche settimana e che sta incontrando parecchie difficoltà a centrare gli obiettivi di una campagna acquisti molto complessa.

A frenare le operazioni in entrata che la Juventus vorrebbe definire entro la fine di agosto è il peso a bilancio di alcuni cosiddetti esuberi di lusso. I nomi sono i soliti, verrebbe da dire: da Timothy Weah a Douglas Luiz passando soprattutto per Dusan Vlahovic.

Il caso più spinoso riguarda ovviamente il centravanti serbo che arrivato ad un solo anno dalla scadenza di contratto punta chiaramente ad andarsene da svincolato. Cristiano Giuntoli nel 2024 tentò invano di cedere l’ex gioiello della Fiorentina.

Juventus, Vlahovic addio? Comolli dice tutto

A far naufragare qualsiasi trattativa però furono e sono tutt’ora le richieste d’ingaggio di Vlahovic, a dir poco spropositate se non addirittura fuori luogo. Una presa di posizione che costituisce un problema non da poco per la dirigenza juventina.

Del resto non è un mistero che il direttore generale Comolli dopo aver strappato alla concorrenza il forte attaccante canadese Jonathan David punti a riportare a Torino Randal Kolo Muani, tornato al Paris Saint Germain proprietario del suo cartellino.

Vlahovic via per fare spazio a Kolo Muani, il piano bianconero

I suddetti piani per l’attacco hanno trovato piena conferma nelle parole dello stesso Comolli, intervistato da alcuni organi di informazione: “Vlahovic può partire alla giusta offerta, siamo d’accordo. Kolo Muani vuole tornare a giocare con noi, ci stiamo lavorando. Con David e Vlahovic non abbiamo ansia, vedremo“.

In realtà al dirigente francese farebbe assai comodo cedere l’ex bomber viola entro la prima metà di agosto, così da lanciare l’assalto decisivo a Kolo Muani. Per centrare anche l’altro obiettivo necessario a completare il reparto avanzato, vale a dire Jadon Sancho, la Juventus deve riuscire a piazzare un altro ex della Fiorentina, Nico Gonzalez. Impresa tutt’altro che facile.