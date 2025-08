ULTIM’ORA US OPEN: rischia di saltare tutto | I tennisti progettano un lungo sciopero

Gli US Open sono il quarto e ultimo torneo del Grande Slam - Facebook - Tuttocalcioestero.it

Il mondo del tennis sta vivendo un periodo segnato dalle polemiche. I giocatori più importanti e non solo sono furiosi, US Open a rischio

Manca poco meno di un mese all’inizio del torneo più atteso dell’ultimo segmento della stagione. Tutti i tennisti più forti al mondo si ritroveranno sul cemento di Flushing Meadows a New York per la disputa degli Open degli Stati Uniti.

Il quarto e ultimo Grande Slam dell’anno come di consueto coincide con gli ultimi scampoli dell’estate e con i primi refoli autunnali. L’ultimo vincitore e dunque campione uscente del grande evento a stelle e strisce è il ‘nostro’ Jannik Sinner.

Il fuoriclasse altoatesino tredici mesi fa si sbarazzò in finale in appena tre set di un idolo del pubblico americano, l’attuale numero 4 del ranking Atp Taylor Fritz. Proprio il 28enne atleta di San Diego ha innescato qualche giorno fa una clamorosa polemica.

Nella conferenza stampa di presentazione del Masters 1000 di Toronto, Fritz ha infatti posto l’attenzione sui tanti, troppi impegni che il calendario impone durante l’anno. “Ormai i Masters 1000 durano due settimane e non c’è tempo per recuperare da un torneo all’altro”.

US Open a rischio? Esplode la polemica

E che queste dichiarazioni di Fritz non siano una semplice boutade è confermato dall’assenza al torneo canadese, uno dei più importanti del circuito Atp, di tutti i leader della classifica mondiale. Sinner, Alcaraz e Djokovic hanno infatti dato forfait.

Tutti e tre hanno infatti avvertito la necessità e il bisogno impellente di recuperare energie in seguito al grande sforzo profuso a Wimbledon. Gli organizzatori del Masters 1000 di Toronto hanno ovviamente mal digerito la decisione dei grandi di disertare l’appuntamento.

Flushing Meadows, sciopero in vista: arriva la conferma

Del resto però la decisione di Sinner ed Alcaraz è inevitabile: i tennisti più forti del mondo si trovano quasi obbligati a selezionare i tornei ai quali prendere parte. Giocare troppo fa accrescere il rischio di infortuni, un problema che tutti vogliono evitare.

Alle parole di Fritz hanno poi fatto seguito quelle del giovane talento del tennis francese Arthur Fils che ha fa rincarato la dose accodandosi in toto al suo collega americano. “I calendari sono troppo fitti, i Masters 1000 durano due settimane e questo crea inevitabilmente dei problemi“. C’è chi in proposito non esclude una mossa clamorosa da parte dei giocatori: uno sciopero studiato e programmato. Staremo e vedere.