Tudor rivaluta un esubero: gli dà una nuova chance in bianconero | Completerà il reparto per la prossima stagione

Da esubero a risorsa, Igor Tudor pronto a dare una nuova chance al calciatore tornato alla Juventus dopo il prestito. Sarà lui a completare il reparto per la prossima stagione.

Le vie del calciomercato sono infinite e a volte stravolgono completamente i piani tecnico tattici di una squadra. In particolare la Juventus di Igor Tudor è molto attiva in questa fase della sessione di trattative estive. I bianconeri stanno operando un profondo restyling della rosa, in tutti i reparti di campo escluso il ruolo del portiere.

Per quanto riguarda il pacchetto offensivo i bianconeri hanno chiuso il colpo Jonathan David a parametro zero, oltre ad aver acquistato a titolo definitivo Francisco Conceicao dal Porto per circa 32 milioni di euro. Resta in uscita Dusan Vlahovic, mentre Comolli ha riallacciato i rapporti con il PSG per riportare alla Continassa anche Kolo Muani.

A centrocampo la Juve cerca soluzioni in uscita per i calciatori tornati dal prestito della scorsa stagione. Il brasiliano Arthur è rientrato dal prestito al Girona ed ora è finito nel radar del Betis. Fabio Miretti è tornato dal Genoa ed è finito nella lista di diverse squadre in Serie A, tra cui il Napoli di Antonio Conte.

Le prossime settimane si preannunciano decisive per completare i reparti della rosa bianconera, che anche nel pacchetto difensivo ha già mescolato le carte a disposizione di Igor Tudor.

Nuova chance alla Juve per l’esubero

L’ultimo movimento ufficiale in difesa per la Juventus è stato l’ingaggio del terzino destro Joao Mario dal Porto. Percorso inverso invece per Alberto Costa, che si è accasato parallelamente alla squadra lusitana.

E sempre da Oporto è tornato a lavorare con i bianconeri un difensore centrale considerato un esubero nei piani di mercato estivo di Damien Comolli, ovvero il classe 2000 Tiago Djalo.

Da esubero a risorsa per Tudor, il punto su Djalo

Il difensore ha trovato spazio nel Porto, collezionando 17 presenze e siglando due reti ma dopo il prestito annuale è tornato alla Continassa. All’orizzonte non sembrano esserci offerte per il centrale difensivo, che potrebbe dunque restare alla corte di Tudor per tutto il ritiro pre stagionale.

Non è escluso dunque che il difensore resti come ultimo tassello del pacchetto difensivo bianconero in vista della prossima stagione.