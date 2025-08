Ti vendiamo al Milan, basta che te ne vai | Marotta agevola l’addio del calciatore: ne approfitta Tare

Il mercato estivo promette nuovi colpi di scena. In casa Inter si cerca di cedere qualche esubero: uno di questi può finire al Milan

L’Inter vuole stringere i tempi. In coincidenza con il raduno precampionato della squadra agli ordini di Cristian Chivu la dirigenza nerazzurra è pronta ad accelerare per chiudere quanto prima le trattative di maggior spessore.

La più importante di tutte è quella che riguarda Ademola Lookman, l’attaccante anglo-nigeriano dell’Atalanta il cui eventuale acquisto garantirebbe ai vice campioni d’Europa un consistente salto di qualità.

Proprio in queste ore la trattativa tra le due società è entrata nel vivo: fervono i contatti tra Beppe Marotta e l’amministratore delegato dei bergamaschi, Luca Percassi. L’ultima offerta dell’Inter prevede 43 milioni di euro di base fissa più svariati bonus.

Forse non è ancora la cifra giusta, per strappare il ‘sì’ dell’Atalanta alla cessione di Lookman servirà uno sforzo in più. Ma la strada sembra ormai segnata e salvo clamorosi ribaltoni l’ex attaccante del Leicester giocherà nell’Inter.

Marotta regala un pezzo al Milan, trattativa in corso

Per poter accrescere il budget da destinare al grande investimento in attacco il club meneghino ha bisogno di fare cassa, senza però intaccare la rosa dei titolarissimi o presunti tali. Marotta e Ausilio hanno aperto alla cessione di elementi non imprescindibili.

Uno di questi è un 31enne trequartista che arrivato ad Appiano Gentile un anno fa a parametro zero ha offerto un rendimento di gran lunga inferiore alle attese. Per tale ragione il management interista ha deciso di metterlo sul mercato e a quanto pare è spuntato l’interesse dei rivali cittadini, il Milan di Allegri e Tare.

Inter, si tratta direttamente con Tare: affare possibile

Il calciatore in questione è Piotr Zielinski, trentunenne trequartista polacco che dopo otto stagioni e uno strepitoso scudetto vinto a Napoli ha accettato dodici mesi la proposta dell’Inter. Le sue 26 presenze condite da 2 soli gol non hanno soddisfatto i vertici della società che ha così scelto di privarsene.

A sorpresa sulle tracce dell’ex stella del Napoli si sarebbe mosso il Milan, sembra su esplicita richiesta di Massimiliano Allegri. La trattativa tra le due milanesi non è ancora entrata nel vivo ma molti esperti di mercato giurano che a breve potrebbe accadere qualcosa di importante. Zielinski potrebbe così passare da una sponda all’altra dei Navigli.