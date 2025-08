Non solo Milan-Como: un altro match di Serie A si giocherà all’estero | Tifosi in sciopero sotto la Federcalcio

Si va verso una rivoluzione clamorosa in Serie A. La gara Milan-Como si disputerà in Australia ed altre partite del nostro campionato potrebbero svolgersi all’estero. Monta la protesta dei tifosi.

Ennesima rivoluzione e nuove polemiche contro le scelte della FIGC. Tutto parte dallo scenario intorno alla gara Milan-Como. La sfida tra le due squadre, prevista a febbraio, si disputerà in Australia se dovessero arrivare gli ultimi via libera decisivi.

Il motivo è principalmente legato all’indisponibilità dello stadio San Siro. Nello stesso weekend nell’impianto milanese ci sarà infatti la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Dietro la scelta di disputare la gara in Australia ci sono anche motivi commerciali, che ricalcano lo scenario della Supercoppa italiana che negli ultimi anni si gioca in Arabia Saudita.

La Serie A potrebbe sbarcare all’estero per la prima volta nella storia. Anche l’ultimo via libera da parte della FIGC è arrivato, con il Consiglio federale che ha autorizzato a disputare a Perth la 26.ma giornata di campionato per Milan e Como.

Ora mancano pochi passaggi per ufficializzare la sede della gara tra le due squadre lombarde. La Federazione australiana deve concedere il via libera, al pari dell’Asian Football Federation e della FIFA. Secondo gli ultimi rumors non dovrebbero esserci ostacoli alla fumata bianca finale.

Milan-Como si giocherà in Australia: ecco cosa manca

Sarebbe una prima volta in assoluto per la Serie A, mai una gara del campionato italiano era stata disputata fuori dai confini nazionali.

Inoltre mai una partita dei cinque principali campionati europei si è disputata all’estero, seppure da anni ci sono stati vari tentativi in questo senso dalla Liga spagnola.

Non solo Milan-Como all’estero: la rabbia dei tifosi

Se dovesse arrivare il via libera ufficiale a giocare la sfida in Australia per la Federazione italiana si aprirebbe un precedente che può fare scuola. Non è escluso che anche altre gare vengano disputate all’estero per motivi di natura finanziaria.

In tutto ciò montano le proteste sul web da parte dei tifosi italiani. Alla stragrande maggioranza degli appassionati calcistici non va infatti giù sapere che la propria squadra del cuore giocherà in un altro continente, senza la possibilità di seguire dal vivo le partite del campionato italiano.