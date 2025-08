Lotito tira a sorte: il top da sacrificare è Castellanos | Se ne va in una diretta concorrente per la Champions

Il blocco che ha colpito la Lazio è limitato agli acquisti, ma Lotito può cedere chiunque. E questo ‘chiunque’ potrebbe essere Castellanos

Non era mai accaduto nella storia del calcio italiano che una società di calcio non potesse operare sul mercato in entrata a causa di non risolti problemi economici. A centrare questo primato tutt’altro che entusiasmante è la Lazio.

Il club capitolino infatti non ha rispettato tre imprescindibili parametri economici, tra cui il famigerato indice di liquidità, necessari ad avere il via libera dalla Covisoc per acquistare nuovi calciatori da inserire in rosa.

Il presidente Claudio Lotito ha parlato di una ‘svista’ che avrebbe prodotto questo scenario a dir poco devastante, ma al netto di un poco edificante rimpallo di responsabilità il patron biancoceleste è obbligato a cercare quanto prima una soluzione in grado di sbloccare la campagna acquisti.

Del resto il clima che si respira nel quartier generale di Formello non è dei migliori: ad un Maurizio Sarri sempre più nervoso si aggiungono calciatori che affrontano gli allenamenti senza la necessaria determinazione.

Lazio, l’unica strada è cedere qualche big: Castellanos è il sacrificato

Per sbloccare il tanto discusso indice di liquidità a Claudio Lotito non resta che mettere in preventivo almeno un paio di cessioni pesanti, vale a dire di due big della rosa da cui poter incassare la cifra necessaria a risolvere il problema una volta per tutte.

Uno dei due giocatori da poter sacrificare individuati da dirigenza e staff tecnico è l’attaccante argentino Valentin ‘Taty’ Castellanos. Alla Lazio serve realizzare un totale di 50/60 milioni di euro, soldi che solo l’ex Girona e un altro titolarissimo, magari a centrocampo, possono garantire.

Castellanos via per sbloccare il mercato: ecco chi lo vuole

Tra l’altro proprio nelle ultime ore una grande del campionato di Serie A avrebbe mosso i primi passi concreti per aggiudicarsi l’attaccante argentino. Stiamo parlando dell’Atalanta, che da settimane è in cerca di un centravanti in grado di prendere il posto di Mateo Retegui ceduto in Arabia Saudita per poco meno di 70 milioni di euro.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da giornalisti esperti di mercato nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un incontro forse decisivo tra il presidente Lotito e l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi. La cessione di Castellanos potrebbe concretizzarsi per circa 25/30 milioni di euro. Staremo a vedere.