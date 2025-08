Dopo 6 anni in Premier è il momento di tornare in Italia: se lo prende l’Atalanta | Firmati tutti i documenti

A volte ritornano, e per questo calciatore sembra essere arrivato il momento. La Dea ha deciso di riportarlo in Serie A dopo sei anni in Premier League.

Negli ultimi anni si è consolidata una tendenza interessante nel panorama calcistico italiano: sempre più calciatori, dopo una lunga esperienza nei principali campionati europei o mondiali, decidono di tornare in Serie A. Questo fenomeno coinvolge atleti che, dopo aver costruito una carriera di successo all’estero, scelgono di rientrare in Italia per diverse ragioni, sia personali che professionali.

Il ritorno in patria rappresenta spesso un’opportunità per ritrovare motivazioni, sentirsi nuovamente protagonisti e avvicinarsi alla propria cultura e famiglia. Allo stesso tempo, il campionato italiano offre un ambiente competitivo, tatticamente evoluto e tecnicamente stimolante, in cui molti decidono di misurarsi ancora una volta, magari nelle fasi finali della loro carriera.

Per le società di Serie A, questi ritorni sono preziosi: si tratta di giocatori esperti, con mentalità internazionale e abituati a gestire la pressione. Il loro inserimento può rafforzare lo spogliatoio e dare un contributo immediato sul piano tecnico e caratteriale. In un’epoca in cui i giovani vengono lanciati sempre più presto, il ritorno di questi veterani rappresenta un equilibrio ideale tra freschezza e esperienza. E uno di questi sembra essere pronto a fare questo percorso proprio in questa sessione di mercato estivo.

L’Atalanta lo riporta in Serie A

La società bergamasca, dopo essere stata scippata di diversi calciatori, sta iniziando a pensare anche al mercato in entrata. In una zona del campo in particolare però sarà fondamentale prendere qualche rinforzo. Stiamo parlando della fascia sinistra.

Bakker infatti si è rotto il crociato, e bisognerà trovare un nome in grado di fare le sue veci. E proprio a tal proposito l’Atalanta sta pensando di riportare in Serie A un grande nome che ha passato ben sei anni in Premier League. Vediamo di chi si tratta.

Grande colpo per la Dea

Dopo aver passato sei anni in Premier League, gli ultimi sette all’estero considerando la parentesi al Lione, Emerson Palmieri è pronto a rientrare in Serie A.

L’esterno sinistro italo-brasiliano sarebbe il rinforzo ideale per mister Juric, sia a livello di esperienza che di costi, e dal canto suo lo stesso giocatore accetterebbe di buon grado questo trasferimento.