Torna in Serie A e ti chiamo in Nazionale: messaggio di Gattuso al suo pupillo | Gli da anche la numero 10

Gennaro Gattuso lancia un messaggio al suo pupillo, già allenato in Serie A dal nuovo CT azzurro. Se torna a giocare nel nostro campionato ritroverà anche la Nazionale, e spunta la maglia numero 10.

Si accende il calciomercato estivo in Serie A, con tante trattative che decollano verso la fumata bianca decisiva e ridisegnano le rose delle squadre italiane. Sono stati tanti i ritorni ad effetto nel nostro campionato, con diversi calciatori che hanno salutato destinazioni esotiche per tornare potenzialmente da protagonisti in Italia.

Basti pensare ad Edin Dzeko, che ha firmato con la Fiorentina salutando il Fenerbahce ed il campionato turco. Il cigno di Sarajevo torna in Serie A dopo aver giocato con la Roma e la Fiorentina, ed a 39 anni ha ancora intenzione di dire la sua.

Un altro cavallo di ritorno dalla Turchia è stato Ciro Immobile. L’ex capitano della Lazio ha giocato un solo anno al Besiktas, dove ha realizzato 19 gol stagionali, prima di firmare col Bologna. La squadra che ha vinto la Coppa Italia ha anche riportato un altro ex attaccante italiano ufficialmente in Serie A.

Parliamo di Federico Bernardeschi. Il fantasista classe ’94 ha firmato ufficialmente con i felsinei, dopo aver disputato quattro stagioni con il Toronto FC. Con oltre 200 presenze e 22 gol siglati in Serie A, l’ex Juve e Fiorentina vuole tornare protagonista nel campionato italiano, magari col sogno di ritrovare la maglia azzurra che manca dal giugno del 2022.

Ritorno in Serie A e messaggio a Gattuso

La parabola dell’attaccante ex Juventus è per certi versi molto simile a quanto sta accadendo ad un altro attaccante, vecchia conoscenza della Serie A.

Parliamo di Lorenzo Insigne, che ha risolto con un anno di anticipo il proprio contratto col Toronto FC. Ecco le parole importanti dell’agente dell’attaccante ex Napoli.

Insigne tra Lazio e Nazionale, l’annuncio dell’agente

A parlare del futuro dell’attaccante classe ’91 è stato il procuratore Andrea D’Amico, che rappresenta il calciatore partenopeo. Ai microfoni di Stile Tv, l’agente di Insigne ha parlato dell’ipotesi del ritorno in Serie A del suo assistito e non solo.

Ecco le parole del procuratore: ” Insigne in Italia? Stiamo lavorando, da qui a poco ci sarà un annuncio e tra le ipotesi c’è anche un ritorno in Serie A.” Sulla possibilità di tornare in azzurro: “Credo che potrebbe essere una risorsa anche per l’Italia, anche perché Gattuso lo conosce benissimo.”