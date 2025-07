Tormentone Lookman, l’Inter lancia l’ultimatum all’Atalanta | La risposta di Percassi

Il tira e molla che coinvolge Ademola Lookman in casa Inter è diventato un vero e proprio tormentone estivo. Ultimatum lanciato all’Atalanta, ecco la posizione di Percassi.

Prendere o lasciare, l’Inter lancia un ultimatum all’Atalanta per sbrogliare la matassa intorno al colpo Ademola Lookman. I nerazzurri hanno recapitato l’ultima offerta ufficiale da 42 milioni di euro più tre di bonus. La risposta del club bergamasco è attesa entro il fine settimana. Antonio Percassi deve decidere quale sarà il finale del tormentone estivo in Serie A.

Finora l’Atalanta si è dimostrata un osso duro al tavolo della trattativa. La situazione rischia di bloccarsi nelle prossime ore e sia il calciatore che l’Inter potrebbero restarne molto delusi. La vicenda ricalca per certi versi quanto visto dodici mesi fa con Koopmeiners. Gli attori però sono cambiati, al posto del centrocampista c’è l’attaccante nigeriano, con l’Inter nei panni della Juventus.

La famiglia Percassi non sembra avere alcuna intenzione di svendere i suoi pezzi pregiati, a maggior ragione dopo aver ceduto per una cifra importante Mateo Retegui in Arabia Saudita.

La presidenza degli orobici vuole vendere bene uno dei calciatori più forti in rosa, senza concedere alcuno sconto sebbene la volontà del calciatore sia chiara ormai da tempo. Di sicuro le prossime 48 ore saranno fondamentali per capire che tipo di finale sarà scritto su questa vibrante trattativa di mercato estivo.

Ultimatum Inter: risposta per Lookman nel week-end

L’Inter attende una risposta dalla Dea a stretto giro di posta. I nerazzurri non hanno intenzione di rilanciare dopo l’ultima offerta ufficiale da 45 milioni di euro. Non c’è margine di aumento dell’offerta da parte di Oaktree.

Siamo davanti ad un bivio per l’Atalanta. Accettare i 45 milioni per l’attaccante nigeriano, reduce da tre stagioni da trascinatore a Bergamp, oppure fare muro e attendere una nuova offerta maggiorata.

Erede Lookman: doppia pista Atalanta

Intanto si accende lo scenario intorno al possibile erede dell’attaccante nigeriano. Qualora nel fine settimana dovesse arrivare la tanto attesa fumata bianca, sono due le piste nei radar del club orobico.

Da un lato c’è l’inglese Jonathan Rowe, classe 2003 in forza al Marsiglia. Dall’altro lato rimane l’alternativa Federico Chiesa. Il figlio d’arte è in uscita dal Liverpool ma dovrebbe ridurre le pretese economiche per trasferirsi a Bergamo.