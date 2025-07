Juric scippa Gasperini, addio definitivo alla Roma: c’è la firma con l’Atalanta | Cifre svelate

Ivan Juric scippa il suo mentore Gasperini, addio definitivo alla Roma e firma con l’Atalanta per il giovane prospetto. Ecco i dettagli ed i costi dell’operazione.

Nel calcio nel giro di pochi mesi può cambiare tutto o quasi. In un particolare intreccio in panchina sull’asse Roma – Bergamo, si sono ritrovati coinvolti Ivan Juric e Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo, che dal tecnico croato è da sempre considerato un maestro, ha lasciato l’Atalanta dopo nove stagioni intense.

Il Gasp è stato scelto dalla Roma dopo l’ultimo ballo di Claudio Ranieri, chiamato in corsa lo scorso anno per sostituire proprio Ivan Juric sulla panchina giallorossa. In vista della prossima stagione i ruoli si sono ribaltati, con il croato che è diventato l’erede di Gasperini come nuovo tecnico dell’Atalanta.

La squadra bergamasca dopo l’allenatore ha anche perso il capocannoniere della passata stagione. Mateo Retegui ha lasciato l’Atalanta per accettare la ricchissima offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Anche il futuro di Ademola Lookman resta appeso ad un filo in casa orobica, con l’Inter che continua a premere per assicurarsi l’attaccante nigeriano.

Aria di rivoluzione in casa orobica, in vista della prossima stagione Juric potrà contare sull’apporto dell’ala sinistra Sulemana, prelevata dal Southampton. Non sono esclusi poi nuovi colpi offensivi, soprattutto se Lookman dovesse salutare dopo il bomber oriundo. Nel frattempo i bergamaschi hanno chiuso un colpo di prospettiva proprio dalla Roma.

Dalla Roma all’Atalanta: terzo acquisto ufficiale

Oltre all’intreccio tra le due panchine, in queste ultime settimane diversi giovani giallorossi hanno salutato Trigoria per raggiungere Bergamo.

Sono stati ben tre i calciatori che dal settore giovanile della Roma si sono trasferiti all’Atalanta, con la prospettiva di giocare in Serie C con l’Under 23. I primi due hanno firmato a parametro zero dopo la scadenza del contratto che li legava ai giallorossi, parliamo dell’attaccante classe 2005 Misitano e del coetaneo centrocampista Levak.

Plaia firma con l’Atalanta: quanto incassa la Roma

Il terzo calciatore a salutare la Roma con un biglietto solo andata per Bergamo è il difensore Matteo Plaia. Il classe 2006 ha già svolto le visite con l’Atalanta, che verserà 500mila euro nelle casse del club giallorosso.

L’Atalanta Under 23 parlerà romano in vista della prossima stagione, con tre rinforzi arrivati da Trigoria nel giro di pochi giorni.