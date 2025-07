Il Barcellona fa tremare Juve e Milan: 100 milioni per il sostituto di Lewandowski | La Serie A si impoverisce ancora

Il Barcellona, per sostituire il bomber polacco, è pronto ad investire ben 100 mln di euro in Serie A: una tra Milan e Juve cederà il proprio gioiello.

Da anni ormai le grandi squadre europee guardano con crescente interesse alla Serie A per rafforzare le proprie rose. Il campionato italiano, sebbene non al vertice della classifica UEFA, continua a sfornare talenti e a valorizzare giocatori che poi spiccano il volo verso i top club del continente. Esempi recenti come Kim Min-jae, passato dal Napoli al Bayern Monaco, o André Onana, protagonista con l’Inter prima di approdare al Manchester United, ma anche Reijnders, trasferitosi al Manchester City, confermano una tendenza consolidata.

Pure i giovani promettenti attirano l’attenzione: basti pensare a Sandro Tonali, cresciuto nel Milan e acquistato dal Newcastle, o a Rasmus Højlund, che ha lasciato l’Atalanta per unirsi al Manchester United. Le big europee sfruttano la capacità della Serie A di forgiare atleti tatticamente completi e mentalmente maturi, spesso a un prezzo inferiore rispetto ad altri campionati.

Questa dinamica, se da un lato rappresenta un riconoscimento della qualità dei calciatori del nostro campionato, dall’altro mette in difficoltà le squadre di Serie A, costrette a ricostruire di continuo. E purtroppo una situazione di questo tipo rischia di ripresentarsi a breve, con protagonista il Barcellona, pronto a far piangere Juve e Milan.

Lewandowski lascia il Barcellona

Secondo gli ultimi rumors di mercato, in Arabia Saudita si sono messi sulle tracce di Robert Lewandowski. Sebbene il polacco sia fondamentale per il gioco del Barcellona, la società sta ragionando sul suo futuro.

L’età avanzata infatti potrebbe convincere i blaugrana a lasciarlo partire, e anche il calciatore dal canto suo sarebbe disposto ad accettare una pensione d’orata, dopo un primo rigetto totale di tale proposta. Detto ciò però i catalani stanno già iniziando a ragionare sul probabile sostituto di Lewa, e ad oggi uno dei principali candidati gioca proprio in Serie A.

I catalani pescano in Serie A

Per cercare di rimpiazzare il polacco, il Barca potrebbe non necessariamente prendere un centravanti. Infatti non è da escludere che la società vada a prendere un esterno d’attacco, che possa schierare anche come falso nove.

E in tal senso i nomi che piacciono maggiormente ai blaugrana sono quelli di Rafael Leao e Kenan Yildiz. Non una buona notizia per Juve e Milan, e per tutta la Serie A.