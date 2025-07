Hamilton ha chiesto un licenziamento, la Ferrari lo ha accontentato | Cavallino schiavo del pilota

Nonostante i magri risultati ottenuti in stagione, Lewis Hamilton continua a godere del pieno sostegno della Ferrari. Questo caso lo conferma

In casa Ferrari si sta assistendo all’ennesima stagione deludente. Non solo non è bastato l’ingaggio di un fuoriclasse come Lewis Hamilton a risollevare le sorti del Cavallino Rampante, ma il pilota inglese sta inanellando una sequela di risultati a dir poco disastrosi.

È infatti per esclusivo merito di Charles Leclerc che la monoposto di Maranello si mantiene in linea di galleggiamento grazie a qualche piazzamento onorevole come il buonissimo 3/o posto ottenuto dal monegasco domenica scorsa nel Gran Premio del Belgio.

Per tornare concretamente in corsa per il titolo mondiale di Formula Uno servirà ben altro, in primis la realizzazione di una macchina finalmente competitiva e in grado di contrastare l’egemonia della McLaren e il probabile ritorno ai vertici di Mercedes e Red Bull.

Nel frattempo però nonostante lo scarso rendimento avuto finora e una classifica piloti più che deficitaria, sembra che a Maranello ci si voglia affidare sempre di più ai suggerimenti e alle indicazioni fornite proprio da Hamilton.

Ferrari, Hamilton detta legge

Il presidente della scuderia modenese John Elkann, ha la necessità e al tempo stesso la voglia di proteggere il maxi investimento realizzato più di un anno fa quando decise di strappare alla Mercedes il sette volte campione del mondo.

L’ingaggio di Hamilton è ancora considerato una mossa indovinata, nonostante il mezzo disastro andato in scena in questa stagione. Per questo motivo si è deciso di assecondare e accogliere anche l’ultima richiesta del 40enne campione di Stevenage.

Hamilton chiede, la Ferrari esegue: tifosi spiazzati

A partire dalla prossima gara Hamilton disporrà infatti di un nuovo ingegnere delle prestazioni, una figura molto importante per ogni pilota automobilistico. A seguire il campione inglese sarà dunque Luca Diella, stando almeno alle informazioni raccolte dal portale Autoracer.it. Diella è stato per sei lunghi anni, dal 2019 al 2025, il trackside performance engineer della Mercedes.

Ha pertanto avuto modo di lavorare già per molto tempo con Sir Lewis ed è forse per questo motivo che i vertici della Ferrari hanno aderito alla richiesta dell’inglese. Nessuna novità invece per ciò che riguarda Charles Leclerc: il pilota monegasco continuerà ad avere Johannes Hatz come ingegnere delle prestazioni. La speranza è che questa mossa aiuti Hamilton ad accrescere le sue performance in pista.