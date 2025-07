Clamoroso Verstappen: non voleva correre il GP d’Ungheria | La Red Bull lo ha convinto domenica scorsa

Il campione del mondo in carica non voleva scendere in pista nella prossima gara in Ungheria, ma la Red Bull è riuscita a convincerlo solo pochi giorni fa.

Max Verstappen è uno dei nomi più rilevanti della Formula 1 contemporanea. Pilota olandese, ha raggiunto notorietà mondiale grazie alle sue prestazioni costanti ai massimi livelli del motorsport. Fin da giovane ha attirato l’attenzione per la sua velocità e per la capacità di competere ad armi pari con i migliori del circuito internazionale. Il suo percorso in Formula 1 lo ha visto crescere rapidamente, diventando una presenza stabile nelle prime posizioni delle classifiche.

Associato alla Red Bull, Verstappen ha costruito una solida reputazione nel paddock, contribuendo in modo significativo ai risultati della scuderia. La sua figura è centrale non solo in pista, ma anche nel racconto mediatico del campionato, dove ogni sua gara è seguita con grande attenzione da tifosi e addetti ai lavori.

Il suo stile di guida, la tenacia e l’approccio competitivo lo rendono un protagonista costante di ogni stagione. Al di là delle singole vittorie o statistiche, il suo impatto è evidente nella continuità delle prestazioni e nella capacità di affrontare con maturità i momenti decisivi. Ed è anche per questo dunque che spesso e volentieri il pilota lascia parlare di se.

L’assurda rivelazione su Verstappen

Proprio sul conto di Max Verstappen, a margine della fine del Gran Premio del Belgio disputatosi lo scorso weekend, è venuto alla luce un dettaglio clamoroso.

A quanto pare infatti il pilota olandese non avrebbe voluto correre nel GP di Ungheria di questo fine settimana, e sarebbe stato convinto a ripensarci solo domenica. Vediamo il perché.

Ecco che cosa è successo

Come ben sappiamo, in giro nel corso degli ultimi giorni circolava voce che nel contratto di Max Verstappen fosse presente una clausola di uscita la quale poteva essere attivata solo se si trovava al quarto posto o più basso in classifica piloti dopo il GP di Ungheria. Una situazione che secondo alcuni avrebbe potuto spingere addirittura il campione del mondo in carica a non correre nella gara che si disputerà questo weekend, in modo da farsi scavalcare in classifica e poter attivare appunto la clausola.

Tuttavia i risultati del Gran Premio del Belgio hanno messo il pilota olandese in una situazione di classifica tale che non sarebbe potuto essere superato dagli avversari, o meglio dal solo George Russell, che lo seguiva in graduatoria. Di conseguenza Verstappen, svanita questa possibilità, ha deciso di correre normalmente nella gara che si disputerà questo weekend in Ungheria.