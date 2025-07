Arrivederci Milan: è fatta per il trasferimento in Arabia Saudita | Raggiunge Theo Hernandez

Il calciatore lascia il Milan e se ne va in Arabia Saudita, dove andrà a guadagnare fior di quattrini: prenderà uno stipendio da urlo.

Negli ultimi tempi, il calcio è stato sconvolto da un’ondata di trasferimenti verso l’Arabia Saudita, dove club locali offrono ai calciatori stipendi fuori da ogni logica di mercato tradizionale. Si parla di cifre monstre, spesso superiori ai 100 milioni di euro l’anno, tra ingaggio fisso, bonus e diritti d’immagine. Per molti giocatori, soprattutto quelli già affermati o in fase avanzata di carriera, è impossibile resistere a offerte che, in pochi anni, garantiscono ciò che in Europa si guadagnerebbe in un decennio.

Il denaro è il vero protagonista di questo nuovo scenario. Club sauditi, sostenuti da enormi risorse economiche, puntano su nomi di richiamo per accrescere il valore del loro campionato. I calciatori, dal canto loro, vedono l’opportunità di sistemarsi economicamente per sempre, spesso senza particolari pressioni sportive. Non si tratta solo di campioni al tramonto, ma anche di talenti nel pieno della carriera che scelgono di inseguire il maxi stipendio piuttosto che la gloria nei grandi club europei.

Ed è proprio questa la scelta che ha fatto questo calciatore del Milan, il quale nonostante sia ancora nel pieno della carriera ha deciso di trasferirsi nella Saudi Pro League, andando a guadagnare uno stipendio enorme, e ritrovando il suo ex compagno di squadra Theo Hernandez, che già da qualche settimana se n’è andato.

Addio Milan: il calciatore passa in Arabia

Nelle scorse ore è arrivata la notizia ufficiale del trasferimento di Joao Felix all’Al Nassr. Il portoghese lascia il Chelsea su una base di 30 milioni di euro, andando a ricevere appunto uno stipendio davvero enorme.

Dopo aver giocato lo scorso anno al Milan dunque il classe 99 se ne va nella Saudi Pro League, spegnendo ogni voce di approdo in un altro club europeo.

Da fuoriclasse del futuro a peso

La carriera di Joao Felix è stata fino ad ora una discesa tremenda. Da talento generazionale l’attaccante lusitano, ad appena 25 anni, sembra già un ex calciatore.

Staremo a vedere ora se in Arabia riuscirà a rilanciarsi, senza andare a pensare troppo ai soldi. Difficile però che, almeno nel breve tempo, possa tornare in Europa ad alti livelli.