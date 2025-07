Tudor perde la brocca: la società non gli ha preso il rinforzo richiesto | Ha già firmato con un altro club

La Juventus sta incontrando molti problemi in questo mercato estivo. Igor Tudor è furioso per un obiettivo sfumato in extremis

Dopo Jonathan David, il buio. Il mercato della Juventus, almeno in questo primo mese di trattative, si è infatti limitato all’ingaggio a parametro zero del forte attaccante canadese in uscita dal Lille. Un arrivo di spessore senza ombra di dubbio ma che non colma del tutto le carenze di organico.

Il direttore generale Damien Comolli sta cercando in questi giorni di strappare la conferma di Kolo Muani ma la trattativa con il Paris Saint Germain si sta rivelando molto più difficile del previsto.

Al di là dell’attacco, che ad oggi è con ogni probabilità il reparto più forte della squadra anche al netto dell’ancora irrisolto caso Vlahovic, Igor Tudor sta chiedendo con una certa insistenza l’acquisto di un centrocampista.

Il tecnico croato ha infatti bisogno di un elemento in grado di costruire gioco e al tempo stesso di fare da schermo davanti alla difesa. Il profilo individuato per colmare questa lacuna è quello di Morten Hjulmand, mediano danese e vecchia conoscenza del calcio italiano.

Tudor lo voleva a tutti i costi, ma la trattativa è sfumata

Scoperto quattro anni fa dall’abilissimo Pantaleo Corvino, Hjulmand è esploso ad alti livelli nel Lecce per poi essere ceduto a suon di milioni allo Sporting Lisbona. Nelle due stagioni trascorse in Portogallo il biondo centrocampista ha compiuto un ulteriore salto di qualità, tanto da attirare l’attenzione dei grandi club italiani ed europei.

La Juventus ha avviato i contatti con il club di Lisbona le cui richieste però hanno subito frenato le velleità bianconere: lo Sporting chiede infatti non meno di 50 milioni di euro per il cartellino del Nazionale danese, una cifra al momento fuori dalla portata dei bianconeri.

Juventus, altro smacco sul mercato: ha preferito un altro club

Alla luce delle difficoltà incontrate per arrivare a Hjulmand la dirigenza juventina ha individuato un’alternativa meno costosa ma di alto profilo tecnico e agonistico, il 32enne regista del Bayer Leverkusen e della Nazionale svizzera Granit Xhaka.

Il club tedesco aveva fissato in 20 milioni di euro il costo del cartellino dell’ex Arsenal, un prezzo più che accessibile. La Juventus però non ha agito con la dovuta tempestività e ad avere la meglio è stato un club inglese di seconda fascia, il neo promosso Sunderland che hanno chiuso la trattativa con un blitz improvviso. Sfuma così per i bianconeri un obiettivo importante e Tudor mastica amaro.