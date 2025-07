Terremoto in Serie A: un allenatore si dimette con effetto immediato | I giocatori non lo seguono più

Scoppia il caos nel nostro campionato, dove un tecnico ha deciso di dare le dimissioni dopo aver capito che la squadra ormai non lo segue più.

Nel calcio, le dimissioni degli allenatori sono eventi frequenti e spesso inevitabili, dettati da una varietà di motivazioni. La pressione dei risultati è uno dei principali fattori: quando la squadra non rende come previsto, l’allenatore può scegliere di farsi da parte prima di essere esonerato, assumendosi le proprie responsabilità. In altri casi, le dimissioni nascono da divergenze con la dirigenza o da un ambiente societario non più in linea con la visione tecnica del mister.

Non mancano le ragioni personali: lo stress continuo, la lontananza dalla famiglia o problemi di salute possono portare un allenatore a rinunciare al proprio incarico, anche a stagione in corso. Alcuni decidono di dimettersi dopo aver raggiunto obiettivi importanti, convinti di aver chiuso un ciclo e di voler lasciare spazio a nuove energie.

Le dimissioni possono anche rappresentare un gesto di dignità e rispetto nei confronti del club e dei tifosi, evitando ulteriori tensioni o contestazioni. Talvolta, sono il primo passo verso nuove sfide professionali, magari in campionati esteri o in ruoli dirigenziali. In ogni caso, quando un allenatore lascia, cambia l’equilibrio dello spogliatoio e inizia una fase di transizione che può rivelarsi decisiva per il futuro della squadra.

Dimissioni clamorose in Serie A

Può capitare poi che, nonostante la stagione non sia ancora iniziata, i tecnici decidano subito di andarsene. Ed è proprio questo che potrebbe ben presto accadere in Serie A.

Un allenatore, non sentendosi più seguito dalla squadra, starebbe infatti seriamente pensando di lasciare, dando le dimissioni immediate e irrevocabili. Vediamo però nello specifico di chi stiamo parlando.

Il tecnico si fa sentire

”Sono passato dalla hall dell’albergo e nessuno mi ha guardato in faccia: erano tutti sullo schermo”. Queste le parole di Eusebio Di Francesco, riportate da avantileccee sul proprio profilo Instagram, e che hanno fatto sorgere dubbi sulla tenuta mentale della squadra, e sul fatto che non si sentisse seguito.

Quasi un grido d’allarme dunque, che ha addirittura fatto pensare alle possibili dimissioni del tecnico, ma che invece vogliono spronare la squadra ad un atteggiamento diverso. Almeno per il momento…