Serie A in chiaro: È TUTTO VERO | C’è già l’ok per due partite dell’Inter

La Serie A verrà trasmessa in chiaro in Tv, senza bisogno di alcun abbonamento. C’è il via libera ufficiale, scelte già due gare dell’Inter.

A meno di un mese dalla partenza della nuova stagione di Serie A arrivano ottime notizie per i tifosi e gli appassionati di calcio in Italia. Diverse partite di quattro squadre importanti del nostro campionato verranno trasmesse in chiaro in Tv.

Già la passata stagione DAZN aveva aperto ad una svolta storica sul tema delle gare trasmesse in chiaro. Durante la decima giornata di campionato il match tra Napoli e Milan è stato trasmesso in diretta gratuitamente, anche per chi non aveva sottoscritto un abbonamento con il servizio di streaming.

Per ritrovare l’ultima volta che ciò avvenne nel campionato italiano bisogna tornare indietro fino al lontano 1996, un’era calcistica fa. Ed in questa ricca estate di eventi sportivi la web Tv ha sottoscritto un particolare accordo con la Warner Bros Discovery per la trasmissione in chiaro di cinque partite di quattro big italiane.

Parliamo di Juventus, Inter, Milan e Roma, le amichevoli estive di queste quattro squadre saranno visibili gratuitamente sul canale Nove in Italia. Due gare saranno trasmesse in diretta, parliamo di Borussia Dortmund-Juve e Inter-Olympiacos.

Serie A: amichevoli estive in chiaro su Nove

Altre tre gare verranno trasmesse in chiaro e gratuitamente, ma in differita. Saranno Aston Villa-Roma, Chelsea-Milan e Monaco-Inter.

La gara tra Borussia Dortmund e Juve andrà in onda domenica 10 agosto alle ore 17:30. Mentre, sempre in diretta, sarà possibile ad assistere al match tra l’Inter e l’Olympiacos sabato 16 agosto, alle ore 20:30.

Le 5 amichevoli delle big di Serie A trasmesse in chiaro

Per quanto riguarda le sfide trasmesse in differita ecco i dettagli e gli orari. Il march tra Aston Villa e Roma sarà trasmesso venerdì 8 agosto, alle ore 21:30. Stesso orario, ma domenica 10 agosto, per la sfida amichevole tra il Chelsea ed il Milan. Mentre l’interessante confronto tra Monaco e Inter sarà trasmesso venerdì 9 agosto alle ore 21:30.

Una bella notizia per tifosi e appassionati sportivi, che potranno seguire lo stato di forma di quattro grandi squadre italiane durante i test pre stagionali. Finora il Milan ha rubato la scena nelle prime amichevoli estive, riuscendo a sconfiggere per 4-2 il Liverpool.