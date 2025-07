La Roma chiama il Manchester City, Massara vuole il 19enne attaccante argentino Echeverri

A sorpresa spunta l’interesse concreto della Roma per un giovanissimo talento sudamericano: Claudio Echeverri ha stregato anche Gasperini

La Roma non si accontenta e non vuole fermarsi. Dopo aver messo a segno ben cinque colpi di mercato il club giallorosso è pronto a chiudere il sesto acquisto di un mercato quanto mai movimentato e intrigante.

Il direttore sportivo Ricky Massara è impegnato su più fronti con l’obiettivo di soddisfare nel più breve tempo possibile le richieste di un impaziente Gian Piero Gasperini. L’ex allenatore dell’Atalanta una volta definiti i primi acquisti ha indicato in un attaccante/trequartista la sua nuova priorità.

“Cerchiamo giocatori giovani, forti e pimpanti“, queste sono le caratteristiche dei futuri innesti in rosa tracciate dallo stesso allenatore piemontese. Un identikit che corrisponde alla perfezione al profilo di Claudio Echeverri.

Argentino, 19 anni compiuti da poco, è uno degli ultimi e più luminosi talenti sfornati dal sempre florido vivaio del River Plate. A suon di prestazioni da urlo, sia con il club di Buenos Aires che nella Nazionale Under 20, Echeverri ha attirato l’attenzione di tutti i grandi club europei.

Roma, trattativa bollente con il City: decisivo il Mondiale per Club

A spuntarla è stato alla fine il Manchester City che da anni mantiene quasi una sorta di diritto di prelazione su tutto il mercato argentino. E così a dicembre 2024 Echeverry è approdato in Premier League alla corte di Pep Guardiola.

Il tecnico catalano non lo ha impiegato praticamente mai in campionato mentre gli ha concesso più spazio al Mondiale per Club e proprio in quella circostanza il giovanissimo trequartista argentino ha avuto modo di esprimere una parte del suo indubbio talento.

Gasperini freme, Guardiola nicchia; le ultime sulla trattativa

Nelle ultime ore la Roma ha intensificato i contatti con la dirigenza dei Citizens: si vocifera di un’intesa vicina tra le due società sulla base di un prestito e diritto di riscatto a favore dei capitolini. Guardiola però non vuole perdere il giocatore in via definitiva e questo ha costituito un freno alla trattativa.

L’accordo si potrebbe trovare inserendo un contro riscatto che il Manchester City può esercitare alla scadenza del prestito. Le prossime ore saranno decisive in un senso o nell’altro, ma la sensazione di esperti e addetti ai lavori è che Claudio Echeverry sia molto vicino all’approdo in Italia e nella Roma.