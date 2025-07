Hamilton fa fuori Leclerc e sceglie il suo erede | A Maranello gli danno carta bianca

Lewis Hamilton potrebbe avere un nuovo compagno di squadra in Ferrari - LaPresse - Tuttocalcioestero.it

In casa Ferrari si pensa già alla prossima stagione e all’orizzonte si profila il clamoroso addio di Leclerc con il placet di Lewis Hamilton

La stagione di Formula Uno ha ormai preso una piega ben precisa, tanto da escludere d’ora in poi particolari sorprese o colpi di scena. La McLaren viaggia a ritmi insostenibili per chiunque, compreso l’irriducibile e ormai quasi campione del mondo uscente Max Verstappen.

È ormai chiaro come la corsa al titolo mondiale sia ristretta ad Oscar Piastri e Lando Norris, i due piloti della scuderia di Woking che nelle ultime gare hanno impresso l’accelerazione definitiva al vertice della classifica iridata.

Una graduatoria che risultati alla mano è a dir poco umiliante per tutte le rivali o presunte tali della monoposto color salmone. In primis per la Ferrari, che ad oggi rappresenta la principale delusione di quest’annata.

La SF-25 fin dall’inizio è apparsa di gran lunga inferiore alla McLaren e neanche gli aggiornamenti sperimentati di recente sono bastati a ridurre il gap tra le due scuderie. È inevitabile a questo punto che l’interesse dei tifosi della Rossa sia rivolto alla prossima stagione.

Ferrari, rivoluzione in vista: addio a Leclerc, tifosi spiazzati

L’ingaggio di Lewis Hamilton non ha portato alcun risultato apprezzabile né tanto meno l’auspicato salto di qualità. Il quarantenne pilota inglese è sembrato la brutta copia dello straordinario campione ammirato per anni alla guida della Mercedes.

Chi crede però a un suo addio nella prossima stagione corre il rischio di prendere un abbaglio. Anzi, a sorpresa potrebbe essere proprio Charles Leclerc ad abbandonare il Cavallino Rampante nonostante il recente e ricchissimo rinnovo di contratto annunciato più di un anno fa.

Leclerc se ne va e il sostituto lo ‘sceglie’ Hamilton

Al posto del monegasco a Maranello potrebbe approdare il pilota più giovane e talentuoso del Circus mondiale, il 18enne Kimi Antonelli che così bene ha impressionato in Mercedes alla sua prima stagione da protagonista in Formula Uno.

Di recente il giovanissimo driver bolognese è andato incontro a qualche passaggio a vuoto, ma la stima nei suoi confronti da parte dei piloti più anziani è rimasta immutata. Lo stesso Antonelli ha svelato i contenuti di una breve conversazione avuta proprio con Hamilton: “Lewis è passato a salutare il team e scambiare qualche parola con i tecnici, mi ha detto di camminare a testa alta e che è normale avere dei brutti weekend. E mi ha detto di continuare a credere in me stesso. È stato un gesto davvero bello“. Un gesto che sa tanto di investitura.