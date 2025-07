Colpo da una diretta concorrente: il Bologna dimentica Ndoye | Arriva il figlioccio di Italiano

Il Bologna si consola dopo aver perso Dan Ndoye direzione Premier League. Colpo dalla diretta concorrente in Italia, Italiano ritrova il suo pupillo in attacco.

Dopo un lungo tira e molla la telenovela legata al futuro di Dan Ndoye si risolve in Premier League. Il Bologna piazza l’ennesimo colpo in uscita, per un’operazione che supera i 40 milioni di euro con il Nottingham Forest. Sulle tracce dell’ala svizzera era stato segnalato anche il Napoli di Antonio Conte, che però non ha trovato la fumata bianca decisiva con i felsinei.

L’attaccante svizzero andrà a giocarsi le sue carte in Premier League. Il Nottingham Forest ha spinto per trovare la chiusura a stretto giro di posta e facendo saltare la trattativa col Napoli, che dal Bologna ha già prelevato il difensore Beukema.

Ndoye è stato uno dei protagonisti dell’ottima stagione del Bologna di Vincenzo Italiano, culminata con la conquista della Coppa Italia ai danni del Milan. La rete della vittoria dei felsinei è stata siglata proprio dall’attaccante svizzero, che in stagione ha collezionato 49 presenze e 9 gol, di fatto il miglior rendimento in carriera per il classe 2000.

Ora gli emiliani cercheranno un degno sostituto dello svizzero a stretto giro di posta. Dopo gli arrivi a parametro zero di Ciro Immobile e Federico Bernardeschi, non è escluso che Vincenzo Italiano indichi uno dei suoi pupilli alla dirigenza rossoblù.

Erede Ndoye in Serie A per Italiano

La squadra felsinea parteciperà anche alla prossima Europa League e la dirigenza sta allestendo una rosa competitiva per il tecnico rossoblù. In difesa è arrivato il giovane Vitik dalla Repubblica Ceca ed ora i riflettori si accendono sugli esterni offensivi.

Per sostituire degnamente l’ala svizzera il Bologna potrebbe decidere di bussare alla porta di una concorrente in Serie A, ovvero la Juventus di Igor Tudor.

Suggestione Nico Gonzalez per Italiano: trattativa in salita

Un calciatore che potrebbe avere le caratteristiche ideali per l’attacco del Bologna è l’argentino Nico Gonzalez, reduce da un anno complicato nella Juve. L’attaccante alla Fiorentina era allenato proprio da Italiano che lo considerava come uno dei suoi intoccabili.

L’operazione appare in ogni caso molto difficile, considerato che i bianconeri hanno speso oltre 28 milioni di euro per l’attaccante e che non potranno permettersi di registrare una minusvalenza.