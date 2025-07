Basta Jashari, Allegri ha scelto un altro centrocampista di qualità | 30 milioni nelle casse dei nemici

Il Milan sembra aver abbandonato la pista che porta ad Ardon Jashari. Sembra però che Allegri abbia già pronta un’alternativa di alto livello

Una doccia fredda, un fulmine a ciel sereno che nessuno in casa Milan pensava di dover subire. Invece poche ore dopo una sorta di aut aut da parte del direttore sportivo rossonero Igli Tare (“Abbiamo ritoccato l’offerta per Jashari ma non ci spingeremo oltre“), il Bruges ha rispedito al mittente l’ultima proposta del Diavolo.

Questo è almeno quanto riportato dalla stampa sportiva belga, perché nessuno del club finora ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Sta di fatto che il principale obiettivo di questa movimentata sessione estiva sembra sfumato.

In realtà al netto di qualche frase buttata lì e utile a creare una sorta di cortina fumogena per sviare l’attenzione, sia Tare che Allegri confidano di poter andare a dama nei prossimi giorni, facendo leva soprattutto sulla decisa volontà del giocatore.

Jashari finora ha rifiutato ogni altra proposta, anche di qualche club di Premier League: il giovane e talentuoso regista svizzero vuole solo il Milan ed è disposto ad attendere fino agli ultimi giorni di mercato pur di realizzare il suo sogno.

Allegri e Tare, la decisione è presa: assalto a un centrocampista

Il Milan però deve portare comunque avanti il suo progetto a prescindere da Jashari ed è per questo che Allegri e Tare avrebbero deciso di individuare un’alternativa di alto livello, acquistabile magari ad una cifra più bassa.

Il Bruges com’è noto pretende di incassare 35 milioni di euro garantiti più bonus, mentre il Milan non si è spinto oltre i 33,5. Di qui la virata del club rossonero su un centrocampista che gioca in Italia da tre anni dimostrando a suon di prestazioni di poter essere protagonista in una big.

Milan, pronti 30 milioni per l’amico di McTominay

Il calciatore in questione è il 26enne scozzese Lewis Ferguson, punta di diamante del Bologna rivelazione di Thiago Motta prima e di Vincenzo Italiano poi. Ferguson lo scorso anno ha giocato solo nella seconda parte della stagione a causa di un grave infortunio ai legamenti di un ginocchio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi.

Negli ultimi mesi dello scorso campionato ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori, tanto da convincere qualche big di Serie A a puntare su di lui. Il Milan avrebbe pronti 30 milioni di euro per strappare Ferguson al Bologna: i felsinei dopo Beukema e Ndoye sarebbero dunque pronti a cedere un altro pezzo pregiato della rosa.