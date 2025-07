SBAAAM JUVE: preso il miglior talento italiano in circolazione | Tudor lo crescerà come un figlio

Grandi notizie in casa Juve, che ha preso il miglior talento italiano in circolazione: Igor Tudor è pronto a farlo crescere come un figlio.

Nel calcio moderno, i giovani talenti rappresentano una delle risorse più ambite dai top club di tutto il mondo. Le società, sempre più attente a costruire progetti a lungo termine e a valorizzare il patrimonio tecnico ed economico, investono enormi risorse per scoprire e assicurarsi le promesse del futuro.

Scouting capillare, osservatori presenti in ogni angolo del pianeta e accademie giovanili sempre più strutturate sono diventati strumenti fondamentali per individuare i futuri campioni sin da giovanissimi. Ragazzi tra i 15 e i 20 anni, spesso ancora senza esperienze in prima squadra, diventano oggetti del desiderio di club blasonati pronti a scommettere su di loro con ingaggi importanti e clausole milionarie.

L’obiettivo è duplice: da un lato assicurarsi un vantaggio sportivo, dall’altro realizzare potenziali plusvalenze in futuro. Basti pensare ai casi di Jude Bellingham, Pedri o Gavi, esplosi in pochissimo tempo e diventati pilastri delle loro squadre. Tuttavia, questa corsa precoce al talento può anche mettere pressione sui giovani, rischiando di bruciarne alcuni prima della maturazione definitiva.

Juve attentissima ai giovani talenti

Nel corso degli ultimi anni una squadra che sta prestando grande attenzione ai giovani talenti è senza dubbio la Juventus. Il club torinese, anche grazie alla Next Gen, ha lanciato diversi ragazzi che sono sbocciati in maniera importante. Da Yildiz a Huijsen, passando per i vari Soule, Barrenechea e tanti altri.

Il progetto di investimento sui giovani però non è affatto finito al momento. A conferma di ciò è arrivata nelle scorse ore una grande notizia, che vede la Vecchia Signora aver acquistato quello che secondo molti è il miglior talento italiano in circolazione, che mister Igor Tudor crescerà come un figlio. Vediamo di chi si tratta.

Ecco il nuovo gioiello bianconero

Nei giorni scorsi la Juve ha messo a segno un grande colpo in prospettiva. Francesco Paesanti, bomber classe 2011 della Spal, è diventato un nuovo giocatore del club bianconero.

Il ragazzino, reduce da una grande stagione a Ferrara, nelle giovanili del club, si aggregherà ai pari età della Juventus, e lascia già ben sperare in vista del futuro.