Mi sacrifico per lui: tappeto rosso per Sinner | L’opinione pubblica è ancora contro di lui

Annuncio ufficiale e sacrificio nei confronti di Jannik Sinner. La rinuncia dell’atleta stende il tappeto rosso per il numero uno al mondo. Ecco come ha risposto l’opinione pubblica.

È iniziata la sessantesima settimana consecutiva per Jannik Sinner da numero uno del ranking ATP mondiale. Uno dei periodo in vetta più lungo degli ultimi anni, rafforzato dal trionfo a Wimbledon da parte del tennista classe 2001. L’altoatesino punta alle 75 settimane di fila di Lleyton Hewitt, mentre Carlos Alcaraz lo segue a ruota nel ranking

Sinner ha collezionato fin qui 12030 punti nella classifica mondiale, mentre il rivale spagnolo è fermo a quota 8600 punti. Entrambi saltano il torneo di Toronto, con l’italiano che perde i 200 punti conquistati lo scorso anno, mentre Alcaraz non perderà nulla, vista l’assenza della scorsa edizione.

La loro sfida personale potrà farli incrociare nuovamente a Cincinnati, dove si scenderà in campo dal 7 agosto. Qui l’italiano dovrà difendere i 1000 punti arrivati dodici mesi fa, mentre per il tennista nato a Murcia sono soltanto 10 le lunghezze accumulate la passata stagione nel torneo statunitense.

A conti fatti l’altoatesino sarà certo di essere ancora in vetta al ranking fino a settembre. Molto, se non tutto si giocherà durante gli US Open. Anche qui Sinner è chiamato a difendere molti più punti dello spagnolo, duemila contro i 50 di Alcaraz.

Sacrificio per Sinner, l’annuncio ufficiale

Proprio parlando dell’US Open hanno fatto discutere sul web le parole di Emma Navarro. L’atleta statunitense giocherà il doppio misto proprio in compagnia di Jannik Sinner nel Grande Slam previsto a fine agosto.

La giovane tennista americana non ha nascosto tutta la sua emozione nello scendere in campo a fianco al numero uno al mondo nel torneo in programma in patria.

Emma Navarro a ruota libera su Sinner

Come riportato da Tennis World Italia, la coetanea di Jannik Sinner ha dichiarato: “Non vedo l’ora di giocare in doppio con Sinner. Penso che farò tirare a lui tutti i colpi ed io starò dietro a coprire il campo.”

La tennista statunitense ha inoltre dichiarato di essere esplosa alla notizia dell’abbinamento con l’atleta altoatesino. La Navarro ha affermato di esser caduta a terra in lacrime per la forte emozione. Una combo tra i due che si prospetta ricca di scintille.