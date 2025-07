La Juve torna forte su Kolo Muani, vicino l’accordo col PSG | Per Vlahovic c’è solo il Milan

Grandi novità per il futuro dell’attacco in casa Juventus. Nuovi contatti con il PSG per il ritorno di Kolo Muani in bianconero. Già deciso il destino di Dusan Vlahovic.

La Juventus balla sulle punte in questa intensa sessione di calciomercato estivo. Damien Comolli dopo settimane di stallo è tornato a stringere i contatti col PSG per il ritorno alla Continassa di Randal Kolo Muani. La situazione dell’attaccante francese è strettamente legata alla sorte di Dusan Vlahovic, il quale futuro sembra già delineato in vista della prossima stagione.

I bianconeri hanno chiuso il colpo Jonathan David a parametro zero e ora tornano a spingere per riportare Kolo Muani alla corte di Igor Tudor. La Vecchia Signora vuole evitare di ritrovarsi tre centravanti a libro paga, soprattutto considerato il pesante ingaggio di Vlahovic, ma non vuole neanche rischiare di perdere la punta classe ’98 che è in uscita dal PSG.

Nelle ultime 48 ore i contatti tra i parigini e i bianconeri sono tornati intensi per il ritorno di Kolo Muani alla Continassa. I due club stanno gettando le basi per la fumata bianca, che potrebbe arrivare con una formula che accontenti tutte le parti in causa.

Il PSG vuole avere la certezza che i bianconeri acquistino a titolo definitivo il cartellino dell’attaccante. Dal canto suo la Juve non sembra disposta a spendere subito i 70 milioni di euro richiesti dal club transalpino. Alla fine potrebbe esserci un nuovo prestito oneroso da 10 milioni, con un riscatto legato alle prestazioni fissato tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Ritorno di fiamma Juve-Kolo Muani

Damien Comolli non vuole perdere il treno per la punta francese, che tanto bene ha fatto alla Juve la scorsa stagione. Sulle sue tracce si è affacciato anche il Manchester United ed il dirigente bianconero non vuole esser sorpassato nel tavolo della trattativa.

L’ingaggio dell’attaccante francese, sebbene strettamente legato al futuro di Vlahovic, non è per forza di cose legato alla cessione immediata del serbo.

Il punto su Vlahovic al Milan

Secondo quanto scrive Tuttosport la Juventus ha già chiaro quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic. I bianconeri cercano la quadra con il Milan per la cessione del centravanti ex Fiorentina, altre piste appaiono difficili da percorrere.

E, qualora l’attaccante alla fine dovesse restare a Torino, rischierebbe di finire ai margini del progetto bianconero fino alla prossima estate.