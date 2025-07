Gli arabi sbarcano nel calcio italiano: È UFFICIALE | Rilevate le quote della società

Gli arabi sono entrati anche nel calcio italiano, c’è il comunicato ufficiale: sono stati rilevate le quote della società, che ora sogna in grande.

Negli ultimi anni, gli investimenti arabi nel mondo del calcio sono aumentati in modo significativo, modificando radicalmente gli equilibri del panorama calcistico internazionale. Paesi come l’Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti hanno utilizzato il calcio come strumento di soft power, investendo ingenti risorse sia nei propri campionati nazionali che in club europei di primo piano.

In Arabia Saudita, il campionato nazionale ha vissuto una vera rivoluzione: numerosi campioni internazionali, spesso nel pieno della loro carriera, sono stati attratti da offerte economiche straordinarie. Questo ha portato a un salto di qualità nella competitività e nella visibilità della Saudi Pro League, con l’obiettivo dichiarato di rendere il calcio saudita tra i migliori al mondo entro pochi anni.

Parallelamente, fondi sovrani e investitori arabi hanno acquisito club di grande prestigio in Europa. Il Manchester City, il Paris Saint Germain e più recentemente il Newcastle United sono esempi emblematici. Questi investimenti non solo hanno portato trofei e visibilità, ma hanno anche sollevato dibattiti su vari temi. Detto ciò, dopo diversi anni però, anche in Italia gli sceicchi sono pronti ad entrare in gioco in maniera pesante.

Gli sceicchi e l’Italia

Al momento non sono molti i club italiani che sono diventati di proprietà degli sceicchi. Tra questi c’è ad esempio il Palermo, che è posseduto dallo stesso fondo del Manchester City.

Detto ciò però proprio nel corso degli ultimi tempi un’altra squadra italiana è passata in mano estere, e appunto degli sceicchi. Si tratta di un club molto piccolo, che ora sogna in grande dopo l’annuncio ufficiale.

Svolta improvvisa nel calcio italiano, gli sceicchi si prendono il club

Come riportato nei giorni scorsi da Gian Paolo Montineri, il Paternò, club siciliano che milita nel Girone I della nostra Serie D, è diventato di proprietà araba.

Nello specifico il proprietario del fondo che ha rilevato tale squadra è siriano, e sarebbe arrivata già l’ufficialità di tale passaggio, che ovviamente sta facendo sognare in grande i tifosi.