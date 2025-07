Fabregas richiama un altro vecchio amico: si trasferisce gratis al Como | Hanno giocato insieme al Chelsea

Il tecnico spagnolo ha deciso di portare a Como un suo vecchio amico, con cui ha condiviso lo spogliatoio ai tempi del Chelsea. E’ fatta per il suo trasferimento a titolo gratuito.

Nel mondo del pallone è sempre più comune vedere ex calciatori intraprendere la carriera da allenatori. Una volta alla guida di una squadra, molti di loro scelgono di affidarsi a giocatori con cui hanno condiviso lo spogliatoio in passato. Si tratta spesso di ex compagni fidati, con cui esiste un rapporto consolidato fatto di stima, conoscenza reciproca e sintonia tattica.

Questi allenatori, consci delle qualità tecniche e soprattutto umane di questi giocatori, spingono le società ad acquistarli per costruire un gruppo solido, in cui ci sia un uomo di fiducia capace di fare da riferimento anche per gli altri. La presenza di un ex compagno in campo può aiutare l’allenatore a trasmettere più rapidamente i propri concetti e creare un ponte tra spogliatoio e panchina.

Inoltre, l’inserimento di questi elementi facilita l’adattamento iniziale, specie nei primi mesi, quando la figura dell’allenatore è ancora in fase di consolidamento. Se ben gestita, questa dinamica può rivelarsi preziosa sia a livello tecnico che nello spessore del gruppo. Tuttavia, è fondamentale mantenere equilibrio e professionalità, evitando favoritismi.

Il Como prova un altro colpaccio ad effetto

Da quando è tornato in Serie A, il Como sta stupendo tutti sul mercato e non solo. Sono stati diversi i colpi ad effetto, che hanno visto approdare sulle rive del lago anche dei vecchi amici di Cesc Fabregas.

Gli esempi sono diversi, uno su tutti Pepe Reina. A breve però un altro ex compagno di squadra del mister spagnolo, che ha giocato insieme a lui ai tempi del Chelsea, potrebbe vestire la maglia dei lariani. Vediamo di chi si tratta.

Colpaccio a zero dei lariani

Per rafforzare la propria retroguardia, il Como, su suggerimento di Cesc Fabregas, starebbe pensando di ingaggiare Kurt Zouma, difensore centrale francese al momento svincolato dopo l’ultima esperienza in prestito in Arabia Saudita.

Per i lariani sarebbe un affare di livello, sia per la caratura del giocatore, sia lato economico, visto che arriverebbe gratis, e sia perché il tecnico lo conosce alla perfezione avendovi giocato insieme.