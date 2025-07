Di te non me ne faccio niente: Chivu dà il via libera per la cessione | L’Inter incassa 45 milioni

Svolta improvvisa sul mercato in casa Inter: Chivu chiede la cessione di un pezzo da novanta considerato da sempre un titolarissimo

Il mercato dell’Inter sta entrando decisamente nel vivo. Il club nerazzurro ha individuato in Ademola Lookman il tassello ideale per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione ma la trattativa con l’Atalanta si presenta tutt’altro che semplice.

La dirigenza orobica ha fissato in 50 milioni di euro il costo del cartellino del 28enne estroso esterno anglo-nigeriano, non un centesimo in meno. Proprio come per Teun Koopmeiners, ceduto alla Juventus esattamente 12 mesi fa, il presidente Percassi non intende fare sconti.

Per raggiungere la cifra richiesta dal management atalantino in casa Inter si stanno prendendo in considerazione svariate opzioni. Una di queste prevede la rinuncia all’acquisto di Giovanni Leoni, il giovane difensore del Parma richiesto da tutte le big di Serie A.

Nelle ultime ore però starebbe prendendo corpo un’ipotesi a dir poco clamorosa, inimmaginabile fino a qualche giorno fa. La notizia è stata diffusa da alcuni organi di informazione molti vicini alle vicende nerazzurre.

Chivu, l’addio è immediato: super incasso per Marotta

A quanto pare la dirigenza al gran completo, sollecitata da un’esplicita presa di posizione di Cristian Chivu, avrebbe messo sul mercato un titolare indiscusso delle ultime stagioni, uno dei big della rosa dell’Inter che ha conquistato due scudetti e due finali di Champions negli ultimi cinque anni.

Dalla sua eventuale cessione il presidente Marotta conta di incassare non meno di 40/45 milioni di euro, soldi che verrebbero subito reinvestiti e con i quali strappare il fatidico ‘sì’ dell’Atalanta per Lookman.

Inter, la cessione spiazza i tifosi: è un loro beniamino

Di certo però l’eventuale partenza di un giocatore del calibro di Federico Dimarco, è lui il titolare diventato all’improvviso sacrificabile, non sarebbe molto gradito alla stragrande maggioranza dei tifosi interisti.

Lo stesso 28enne esterno sinistro è un acceso sostenitore nerazzurro e al tempo stesso un autentico beniamino della Curva Nord del Meazza. Pertanto una sua eventuale partenza farebbe storcere il naso a molti. Il dado però sembra orma tratto: Chivu infatti non vede Dimarco come titolare per la prossima stagione e proprio per questo avrebbe già dato il via libera ad una sua cessione. Nelle prossime settimane ne sapremo di più, ma quella che sembrava fantascienza fino a qualche giorno fa è diventato uno scenario più che verosimile.