Corrono le voci alla Continassa: la verità sulla cessione di Alberto Costa | I soldi non c’entrano

Emerge un particolare retroscena sulla cessione di Alberto Costa in casa Juventus. I soldi non c’entrano nulla con l’addio al terzino lusitano, ecco i rumorsi che filtrano dalla Continassa.

Il calciomercato della Juventus continua ad essere acceso e ricco di colpi di scena. In particolare i bianconeri stanno operando diversi movimenti ufficiali che coinvolgono le squadre ed i calciatori portoghesi. Dopo l’acquisto definitivo di Francisco Conceicao, Damien Comolli ha chiuso altre due operazioni ufficiali in Portogallo.

L’esperienza di Alberto Costa nella Juventus è durata mezza stagione, l’ultima apparizione del lusitano in bianconero è stata nel Mondiale per club. Il terzino classe 2003 torna in patria, dove vestirà la maglia del Porto dopo aver debuttato nel campionato lusitano con il Vitoria Guimaraes.

Percorso inverso è quello fatto da Joao Mario. Anche lui terzino destro e portoghese, che ha lasciato i Dragoes per diventare un nuovo calciatore bianconero. Una maxi operazione sull’asse Torino – Oporto, che ha visto la Juve pagare 12 milioni per il laterale che arriva dalla Liga lusitana.

Mentre per la cessione di Alberto Costa la Vecchia Signora ha incassato 16 milioni di euro. In questo modo i bianconeri sono riusciti a mettere a bilancio una plusvalenza, seppur minima. Ma le due operazioni sembrano esser svincolate da ogni tipo di discorso economico.

La verità sulla cessione di Alberto Costa

L’ormai ex terzino della Juve ha rilasciato interessanti dichiarazioni al momento della presentazione ufficiale nel Porto. Alberto Costa ha detto: “Il mio periodo a Torino mi ha aiutato a crescere, non avevo mai lasciato casa o la mia zona di comfort”.

Sulle differenze tra il calcio in patria e la Serie A: “Il calcio italiano è diverso, c’è molta marcatura a uomo e più lavoro fisico. Mi sento più preparato fisicamente sotto certi aspetti.”

Costa non è stato ceduto per soldi: la verità sull’addio

Il laterale portoghese è costato 13.8 milioni ed è stato rivenduto a 16, dopo aver collezionato appena quattordici presenze con i bianconeri. Ma la realtà dietro la sua cessione non va ricercata nella natura economica.

Secondo quanto scrive il portale Tuttomercatoweb.com, il vero motivo dietro l’addio del classe 2003 è che sia Tudor che la società lo consideravano troppo acerbo per certi palcoscenici.