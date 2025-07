Nuovi guai per la Lazio: stavolta c’entrano gli arbitri | Scatta la denuncia dell’AIA

Non c’è pace per la Lazio durante questa complicata estate. Dopo i problemi col calciomercato, bloccato in entrata fino a gennaio, ora c’è una nuova bufera sugli arbitri.

Non è la più semplice delle estati in casa Lazio. Il club biancoceleste è ripartito dal ritorno in panchina di Maurizio Sarri, dopo che Marco Baroni è stato esonerato a giugno. Claudio Lotito non ha rinnovato la fiducia al tecnico, ora passato al Torino, dopo un deludente finale di stagione.

Eppure la scorsa annata sembrava partita col piede giusto per la squadra capitolina. Buoni risultati in campionato ed un ottimo percorso in Europa League, dove i biancocelesti hanno chiuso la fase campionato in vetta insieme all’Athletic Bilbao.

Ma il cammino europeo si è fermato successivamente ai quarti di finale, con l’eliminazione arrivata a sorpresa per mano del Bodo Glimt. Ed anche in Serie A la squadra guidata da Baroni ha arrancato nel finale di stagione, riuscendo a trovare una sola vittoria nelle ultime cinque gare di campionato.

I biancocelesti hanno chiuso la stagione fuori da tutte le competizioni europee, dopo che all’ultima giornata di campionato è arrivato il sorpasso della Fiorentina al sesto posto. Dopo l’annunciato ritorno di Maurizio Sarri, accolto con piacere dal pubblico laziale, sono emersi i problemi fiscali per il club guidato da Claudio Lotito.

Tormento Lazio, dal mercato bloccato alle polemiche sugli arbitri

Il club capitolino non ha rispettato l‘indicatore di liquidità, parametro stabilito dalla FIGC per svolgere senza limiti le campagne trasferimenti. Calciomercato bloccato in entrata fino a gennaio, con mister Sarri chiamato a fare di necessità virtù.

Il ritiro pre stagionale non è partito sotto la migliore stella per i biancocelesti, con il pubblico che è tornato a contestare con veemenza la presidenza Lotito.

Le polemiche sugli arbitri non vanno in vacanza

Ora nasce un nuovo polverone, sollevato dalla pagina Forcing Lazio su Facebook, dopo che i biancocelesti hanno disputato la prima amichevole della preparazione estiva. La Lazio ha vinto di misura contro l’Avellino ma i tifosi si sono scagliati verso la decisione del direttore di gara di annullare un gol a Castellanos.

Una situazione che ha del paradossale, visto e considerato che si tratta di amichevoli estive senza nulla in palio. Chissà se i vertici AIA non decidano di intervenire dopo l’ennesima polemica sollevata intorno al club biancoceleste.