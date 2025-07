Napoli, bilancio di fine ritiro: Conte si gode i nuovi acquisti mentre De Laurentiis prepara il colpo Ndoye

I sei colpi messi a segno sul mercato da De Laurentiis soddisfano Conte che ora spera nell’ultimo sforzo per Ndoye. Il Bologna fa muro

Gli attriti e i malintesi dei giorni precedenti la conquista del quarto scudetto del Napoli sono ormai un lontanissimo e sempre più sbiadito ricordo. In casa Napoli da qualche settimana a questa parte regna una certificata e sincera armonia.

Antonio Conte ha potuto infatti constatare che alle ampie rassicurazioni elargitegli dal presidente De Laurentiis nel corso degli incontri andati in scena al termine del campionato hanno fatto seguito atti e mosse decisamente concrete.

Quando mancano pochi giorni alla fine di luglio sono infatti sei i colpi di mercato messi a segno dal club azzurro: il portiere Milinkovic-Savic, i difensori Marianucci e Beukema, l’ex stella del Manchester City Kevin De Bruyne e gli attaccanti Lucca e Noa Lang.

Acquisti di spessore, profili di alto livello che arricchiscono sia in qualità che in quantità la rosa dei neo campioni d’Italia. “Ci stiamo armando piuttosto bene“, ha sottolineato lo stesso Conte in conferenza stampa durante il ritiro azzurro a Dimaro.

Napoli, tutto va per il verso giusto: Conte se la ride

A proposito del ritiro precampionato, tutto o quasi è filato liscio al fresco della ridente località del Trentino Alto Adige. La sconfitta rimediata nella prima amichevole contro l’Arezzo è stata assorbita con disinvoltura, così come il successo ottenuto nel secondo test con il Catanzaro.

Si tratta di gare il cui risultato lascia il tempo che trova ma che servono agli allenatori per verificare i progressi compiuti dalla propria squadra. Antonio Conte è apparso quanto mai sereno e fiducioso, anche perché il mercato nei prossimi giorni potrebbe regalargli un altro innesto di livello.

De Laurentiis all’assalto finale, tutto su Ndoye

Non è un mistero come l’obiettivo numero uno del tecnico salentino, il giocatore che Conte sogna per costruire un Napoli davvero competitivo su tutti i fronti sia Dan Ndoye. Il 25enne attaccante svizzero del Bologna è del resto uno dei giocatori più ambiti in questa sessione estiva.

Ndoye è considerato la classica ciliegina che andrebbe a completare una torta già di per sé molto ricca e golosa. I felsinei però dopo aver ceduto Beukema proprio al Napoli non hanno intenzione di fare sconti: la richiesta a tutti i club interessati è di 45 milioni di euro garantiti e senza bonus. Una cifra che il Napoli, una volta ufficializzata la cessione di Osimhen al Galatasaray, sarà in grado di spendere.