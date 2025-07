Ha vestito le maglie di Roma e Atalanta, poi è finito in brutti giri | Finisce in galera con l’accusa di estorsione

Una lunga carriera in giro per la penisola, con i passaggi alla Roma e all’Atalanta, poi è finito in giri loschi dopo il ritiro. Ecco la grave accusa che lo ha coinvolto.

Dai campetti di provincia al grande salto in Serie A con la maglia della Roma. In seguito un’altalena tra la Serie B e il massimo campionato italiano, prima del ritiro ufficiale arrivato al termine della stagione 2010-11. Una carriera che lo ha visto girare tutta la penisola, finendo nella memoria e nei cuori di diversi tifosi, tra cui quelli bergamaschi.

I primi calci ad un pallone arrivano nell’Imolese, prima della chiamata del Pisa, che a soli 19 anni lo fa debuttare in Serie B. Dopo aver raccolto solo 4 presenze in cadetteria tornò a girovagare nelle serie minori, finché la Reggina prima ed il Palermo poi lo riportarono a giocare nel secondo livello del campionato nostrano.

In rosanero si metterà in mostra, con 16 reti in due stagioni, in cui i siciliani acciuffano la promozione in Serie B. La vetrina del Renzo Barbera gli attira la chiamata della Roma guidata da Franco Sensi. Nell’estate del 2002 i giallorossi lo prelevano dai rosanero per la cifra di 11 milioni di euro.

L’esperienza in giallorosso si rivelerà però un flop, con appena 8 presenze in campionato e nessun gol. In seguito arriveranno la Salernitana per due stagioni, prima della chiamata dell’Atalanta. Alla metà degli anni 2000 i bergamaschi erano ancora relegati in Serie B ed anche grazie alle sue prestazioni conquistarono la promozione in A nel 2006.

La Roma, l’Atalanta e l’accusa di estorsione

Dopo l’esperienza a Bergamo il trequartista farà tappa prima a Bologna e poi all’AlbinoLeffe. Con i seriani chiuderà la sua carriera calcistica, dopo aver conquistato la salvezza in Serie B nella stagione 2010-11.

Una carriera segnata da alti e bassi ed anche da una squalifica di sei mesi per omessa denuncia nell’ambito dell’inchiesta sul calcioscommesse portata avanti nell’estate del 2012.

Bombardini nei guai: accusa di estorsione

Fuori dal campo anche sono arrivate disavventure per l’ex calciatore. Nel 2022 la procura di Milano lo indagò per tentata estorsione. Insieme a due ultras dell’Inter l’ex trequartista venne accusato di aver estorto 100mila euro da un imprenditore.

Dopo una lunga vicenda legale l’ex fantasista venne condannato a 6 mesi, con la pena sospesa. Il reato è stato modificato da estorsione a esercizio arbitrale delle proprie ragioni.