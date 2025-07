Difesa sistemata per 15 anni: l’Inter prende il nuovo Walter Samuel | Chivu gli garantisce il posto da titolare

La Beneamata ha intenzione di blindare la difesa prendendo quello che secondo molti è il nuovo Walter Samuel. Vediamo di chi si tratta.

Walter Samuel è stato uno dei difensori più rocciosi e rispettati del calcio moderno. Nato in Argentina, ha costruito la sua carriera tra Sud America ed Europa, imponendosi per forza fisica, senso della posizione e una determinazione fuori dal comune. Il suo stile di gioco, essenziale ma estremamente efficace, gli è valso il soprannome di The Wall, un muro insormontabile per molti attaccanti.

La sua esperienza all’Inter ha rappresentato un capitolo fondamentale, non solo per la sua carriera personale, ma anche per la storia del club. Arrivato a Milano nel 2005, Samuel è diventato rapidamente una colonna portante della difesa nerazzurra, contribuendo in maniera decisiva ai numerosi successi ottenuti in quegli anni. Il suo apice con l’Inter è senza dubbio legato alla storica stagione 2009-2010, culminata con la conquista del Triplete: Scudetto, Coppa Italia e Champions League.

Oltre alle qualità tecniche e tattiche, Samuel ha incarnato lo spirito combattivo che ha sempre contraddistinto l’Inter nei momenti migliori della sua storia. Silenzioso, ma leader nello spogliatoio, ha lasciato un’eredità importante sia per i tifosi che per le generazioni successive. Il suo nome è legato indissolubilmente a uno dei periodi più gloriosi del club nerazzurro.

L’Inter prende il suo erede naturale

Al giorno d’oggi trovare calciatori con le doti che aveva l’argentino è sempre più difficile. Ed è per questo che quando ci sono quelle piccole eccezioni, non bisogna farsi cogliere di sorpresa.

Lo sa bene l’Inter, che a quanto pare avrebbe trovato proprio l’erede naturale di Walter Samuel. Si tratta di un giovane talento, il quale consentirebbe al club meneghino di blindare la propria retroguardia almeno per i prossimi 15 anni.

Ausilio avvia la trattativa

Il calciatore di cui stiamo parlando è Juan Gimenez, difensore centrale argentino, classe 2006, che gioca nel Rosario Central. Il ragazzo in patria è visto come uno dei migliori talenti nel suo ruolo, e piace a diversi club europei.

Tra questi appunto c’è l’Inter, che vorrebbe approfittarne subito portando il calciatore sotto la Madonnina, approfittando anche del fatto che il suo contratto è in scadenza il prossimo 31 dicembre.