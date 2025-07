Conte tira la monetina: uno tra Spinazzola e Olivera se ne va | È in arrivo un nuovo terzino sinistro

Continua la rivoluzione del Napoli in questa sessione estiva di calciomercato. Antonio Conte vuole rinnovare la corsia mancina, uno tra Spinazzola e Olivera ai saluti.

Il Napoli di Antonio Conte è una delle squadre più attive nel calciomercato estivo della Serie A. La squadra partenopea, dopo aver celebrato il quarto scudetto della sua storia, continua a rafforzarsi in tutti i reparti di campo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, nel momento della conferma ufficiale del tecnico, aveva promesso una squadra più forte rispetto a quella della passata stagione.

Ed il patron degli azzurri è passato dalle parole ai fatti a stretto giro di posta. La squadra campana ha chiuso il colpaccio Kevin De Bruyne a parametro zero. Il centrocampista belga è sbarcato a Napoli dopo aver vinto praticamente tutto nel Manchester City di Guardiola. Insieme allo scozzese McTominay si candida a formare una coppia di centrocampo di livello stellare.

In difesa poi è arrivato il giovane Luca Marianucci dall’Empoli, per cui il Napoli ha pagato 9 milioni di euro. Un altro colpo in Serie A per il pacchetto difensivo è stato l’acquisto di Sam Beukema. Il centrale olandese arriva dal Bologna per 31 milioni di euro.

Non mancano poi i colpi in attacco, a partire da Noa Lang, arrivato dal PSV per circa 25 milioni di euro. Mentre dall’Udinese è arrivato Lorenzo Lucca, che si candida a prima alternativa a Lukaku oppure come partner d’attacco del belga.

Conte insaziabile: novità sulla corsia sinistra del Napoli

Cinque acquisti già definiti dal Napoli, che garantiscono ad Antonio Conte maggiore profondità e qualità nella rosa degli azzurri. I rumors di mercato vedono i partenopei ancora a caccia di rinforzi sugli esterni offensivi, con il nome di Ndoye sempre caldo, ma non solo.

Non è escluso infatti che il tecnico pugliese spinga anche per una rivoluzione sulla corsia mancina. Uno tra Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera può salutare gli azzurri a stretto giro di posta.

Tavares nel mirino di Conte: muro Lazio

In caso di cessione di uno dei due interpreti della corsia di sinistra, Antonio Conte può lanciare il Napoli all’assalto di Nuno Tavares. Esterno portoghese che, nonostante i tanti guai fisici, ha fatto vedere qualità importanti al suo primo anno di Serie A.

Non sarà facile vincere però la resistenza di Claudio Lotito in casa Lazio. Il club biancoceleste ha il mercato bloccato ed il presidente ha promesso che non cederà nessun big.