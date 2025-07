Clamoroso Formula 1: invasione non autorizzata nel paddock in Belgio | Autorità costrette ad intervenire

Ha del clamoroso quanto avvenuto nel paddock del circuito di Spa. Invasione non autorizzata degli spazi, intervento lampo delle autorità.

Il campionato mondiale 2025 della Formula 1 è arrivato al giro di boa stagionale prima della tappa corsa in Belgio. Le prime dodici gare hanno visto un dominio totale della McLaren. Già a meta stagione la scuderia britannica è certa di aver messo in cassaforte sia il titolo costruttori che il Mondiale piloti.

Resta da capire chi si aggiudicherà il testa a testa, tutto interno a casa McLaren, tra Oscar Piastri e Lando Norris. Il pilota australiano è arrivato alla tappa belga da primo in classifica generale, ma tallonato dal compagno di scuderia. Il britannico insegue il compagno di squadra a meno otto lunghezze, in un duello che segnerà la seconda metà della stagione.

A lunga distanza dalla coppia McLaren c’è Max Verstappen, campione mondiale in carica con la sua Red Bull. L’olandese insegue a 61 punti il secondo posto di Norris, con gli ultimi due risultati che ne hanno forse compromesso definitivamente ogni velleità di rimonta.

Il quattro volte campione del mondo, prima della tappa in Belgio, è stato costretto al ritiro in Austria. Successivamente, sul tracciato di Silverstone è arrivato il quinto posto. In entrambe le occasioni la McLaren si è aggiudicata primo e secondo posto, tracciando un evidente solco con la concorrenza.

Clamoroso in Belgio: è successo nel paddock

Non pervenute ai piani alti della classifica mondiale le due Ferrari. Le uniche soddisfazioni sono arrivate con la vittoria della sprint race da parte di Hamilton in Cina, mentre Leclerc ha trovato un secondo posto e per tre volte il gradino più basso del podio fin qui.

Al team di Maranello non resta che difendere la seconda posizione nel mondiale costruttori, dove c’è bagarre alle spalle dell’insaziabile McLaren.

Accesso negato al paddock: Albon senza parole

Non è iniziato nel migliore dei modi il fine settimana in Belgio per Alexander Albon. Il pilota della Williams è stato costretto a chiedere aiuto alla sicurezza dopo che l’ingresso nel paddock gli è stato vietato.

Nei video diffusi sui social si vede il pilota thailandese presentare il pass al tornello del paddock, che gli rifiuta l’apertura. Tutto risolto nel giro di pochi secondi, ma di sicuro un episodio curioso per la F1.