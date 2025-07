Accetto, anche se farò la panchina Mandragora lascia la Fiorentina | Riserva di lusso in una big italiana

Il futuro di Rolando Mandragora è tutt’altro che definito. Il forte centrocampista potrebbe dire addio alla Fiorentina in questo mercato

Se dipendesse da Stefano Pioli, nuovo tecnico della Fiorentina, Rolando Mandragora concluderebbe senza ombra di dubbio la sua carriera in riva all’Arno. L’ex allenatore del Milan campione d’Italia nel 2022 considera una pedina inamovibile il 28enne centrocampista originario di Napoli.

I desideri di Pioli si scontrano però con una realtà piuttosto complessa, una matassa molto difficile da sbrogliare. Il contratto che lega Mandragora al club viola è infatti molto vicino alla scadenza: a partire dal 30 giugno del 2026 l’ex Udinese sarà libero di trovarsi una nuova squadra.

Tra l’altro le notizie in merito all’eventuale rinnovo non lasciano intravedere un accordo imminente. Anzi, le recentissime dichiarazioni rilasciate al portale Tuttomercatoweb.com dal suo agente sono improntate a un sostanziale pessimismo.

“Per ora ci sono stati cordialissimi incontri ma non c’è alcun accordo – ha gelato i tifosi viola il procuratore Stefano Antonelli -. Non c’è una strada che porta al rinnovo. La Fiorentina però è una società meravigliosa e il rapporto con loro è meraviglioso“.

Mandragora via da Firenze? Ambiente in fibrillazione

Antonelli ha poi sottolineato come Mandragora susciti l’interesse concreto di altre società: “La cosa importante è sapere che Rolando ha la stima non solo di Firenze ma di altre squadre. Il Betis Siviglia ad esempio si è interessato. Al momento la Fiorentina non ha intenzione di parlare di nulla. La strada è stata aperta e adesso vedremo“.

Crescono insomma le chance di vedere Mandragora indossare la maglia di un’altra squadra nella prossima stagione e questa non è una buona notizia per Stefano Pioli e per tututti i fan della ‘Viola’. Anche perché un grande club italiano sta bussando con decisione alla porta di Rocco Commisso.

Mandragora in una big di A, le trattative entrano nel vivo

Sarebbe infatti l’Inter la società pronta a soddisfare le richieste economiche di Mandragora che con il passaggio in nerazzurro compirebbe l’ultimo e decisivo salto di qualità della sua finora eccellente carriera.

Cristian Chivu nutre grande stima nei confronti del centrocampista della Fiorentina tanto da considerarlo l’ideale vice-Calhanoglu e da averne richiesto l’acquisto in caso di addio di Kristjan Asllani. Il regista albanese è in uscita e dopo la sua cessione Marotta e Ausilio imprimeranno l’accelerazione definitiva alla trattativa con il club toscano.