Non c’è nemmeno bisogno di giocare: incoronato il prossimo capocannoniere della Serie A | Già consegnato il premio

Dopo Mateo Retegui sembra essere già stato nominato il prossimo capocannoniere del campionato italiano: vediamo di chi si tratta.

Il titolo di capocannoniere in Serie A è uno dei riconoscimenti individuali più prestigiosi del campionato italiano. Viene assegnato al giocatore che segna il maggior numero di gol durante la stagione e rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un simbolo di eccellenza e continuità a livello realizzativo. Storicamente, questo titolo è stato conquistato da grandi nomi del calcio mondiale, come Gunnar Nordahl, Alessandro Del Piero, Andriy Shevchenko, Zlatan Ibrahimović e Ciro Immobile.

Essere capocannoniere non significa soltanto segnare tanto, ma farlo con regolarità, spesso in momenti decisivi, e trascinare la propria squadra verso gli obiettivi stagionali. Alcuni attaccanti hanno legato indissolubilmente il proprio nome a questo titolo, conquistandolo più volte e lasciando un’impronta indelebile nella storia della Serie A.

Negli ultimi anni, la corsa alla classifica marcatori è diventata sempre più combattuta, con protagonisti provenienti da tutto il mondo. Il titolo è anche un biglietto da visita importante per il mercato: i bomber della Serie A attirano l’interesse di grandi club europei e non solo, proprio come accaduto a Mateo Retegui.

Retegui ha lasciato la Serie A

Il bomber italo-argentino, grazie ai suoi gol e alle grandi prestazioni, ha attirato l’attenzione dell’Arabia Saudita, che se lo è portato a casa mettendo sul piatto un ricco stipendio.

A conferma che come detto in precedenza, diventare capocannoniere è una vetrina davvero molto importante per mettersi in mostra. E adesso c’è chi già pregusta di ripetere quanto fatto da Retegui.

Ecco chi sarà il prossimo capocannoniere

Ora dunque c’è grande attesa di sapere chi potrebbe essere il prossimo capocannoniere del campionato. E proprio a tal proposito nel corso degli ultimi giorni sta avanzando imperterrita una candidatura importantissima. Si tratta di quella di Artem Dovbyk o comunque di un centravanti della Roma, magari il nuovo arrivato Ferguson. Ma perché? Semplice, grazie a Gian Piero Gasperini.

Proprio lo scorso anno Retegui ha vinto questo titolo sotto la sua guida, ma in passato tanti altri bomber hanno reso al massimo con il tecnico piemontese in panchina. Da Borriello a Milito, passando per i vari Gilardino, Muriel e Zapata. E questa volta dunque potrebbe toccare proprio ad un giocatore romanista.